¿Habrá ingreso de público hoy en la reanudación del partido entre Millonarios vs. DIM? ¡Esto se reveló!

Millonarios, bajo la atenta mirada desde la tribuna de Fabián Bustos, su nuevo director técnico, estaba enfrentando a Independiente Medellín en la noche del 1 de febrero, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026 I.

Sin embargo, cuando el cronómetro marcó los 56 minutos, el partido tuvo que ser suspendido debido a que comenzó a caer una lluvia torrencial que inundó la cancha de El Campín.

Tras esa decisión, los árbitros volvieron a inspeccionar el terreno de juego a la media hora, pero corroboraron que el balón no podía fluir de la mejor manera.

Por lo tanto, los delegados informaron que el partido no podía terminar de jugarse en la noche del sábado, sino que tenía que ser aplazado para este 2 de febrero de 2026.

¿A qué hora se jugarán los minutos restantes del partido aplazado entre Millonarios e Independiente Medellín?

Luego de que se hizo oficial la suspensión del partido en el Nemesio Camacho El Campín, la Dimayor detalló que la reanudación se llevará a cabo este lunes, a las 3:00 de la tarde.

"La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano - Dimayor, se permite informar que el partido entre Millonarios e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay I 2026, ha sido aplazado debido al mal clima en la capital del país", se enfatizó.

"Asimismo, se comunica que el encuentro se jugará este lunes 2 de febrero, a las 3:00 de la tarde", se agregó.

¿Habrá entrada de público para la reanudación del partido suspendido entre Millonarios e Independiente Medellín?

Con la confirmación de la nueva fecha y horario, Millonarios, en sus redes sociales, dejó claro que sí habrá entrada de público para presenciar los minutos restantes vs. Independiente Medellín.

El ingreso funcionará de la siguiente manera:

"Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta noche pese a las condiciones climáticas. Quienes compraron su ticket para este partido, este será restaurado y aparecerá de nuevo en Quentro para su ingreso", explicó Millonarios.