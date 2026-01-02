Ojo: volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 1 de febrero de 2026

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de 10 temblores a lo largo de este primer día de febrero de 2026.

Según la identidad, el primer movimiento telúrico se advirtió a la 1:36 de la madrugada, mientras que el más reciente, con corte hasta las 9:20 de la noche, fue a las 5:58 de la tarde.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 1 de febrero de 2026

1:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores reportados en Colombia hoy 1 de febrero de 2026

1:57 a.m.

Epicentro: Yotoco, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Calima (El Darién) (Valle del Cauca), a 12 de Yotoco (Valle del Cauca) y a 19 de San Pedro (Valle del Cauca).

2:11 a.m.

Epicentro: Roldanillo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 14 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 16 de Bolívar (Valle del Cauca).

8:34 a.m.

Epicentro: Alto Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 33 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó) y a 58 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

10:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

11:27 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 4 de Susa (Cundinamarca) y a 12 de San Miguel de Sema (Boyacá).

11:55 a.m.

Epicentro: San Juan Napomuceno, Bolívar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de San Juan Nepomuceno (Bolívar), a 11 de El Guamo (Bolívar) y a 21 de Tenerife (Magdalena).

3:35 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 8 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 13 de Villapinzón (Cundinamarca).

3:35 p.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 53 de San Juan del Cesar (La Guajira) y a 61 de Pueblo Bello (Cesar).

4:03 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

5:18 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

5:58 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 14 de Uramita (Antioquia) y a 34 de Mutatá (Antioquia).