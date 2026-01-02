CANAL RCN
Deportes

ATENCIÓN| fue suspendido el partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín: esto pasó

El juego quedó detenido a los 56 minutos, mientras seguía 0-0.

Foto: Independiente Medellín en Instagram.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
09:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde las 8:10 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios e Independiente Medellín estaban jugando su partido correspondiente a la fecha 4.

Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, el encuentro quedó parcialmente detenido debido a que comenzó a caer un aguacero torrencial y el balón dejó de rodar óptimamente.

¿Cómo se suspendió el partido entre Millonarios vs. DIM, por la Liga BetPlay 2026 I?

En el minuto 56, después de que el balón se desbordó, Andrés Llinás, el defensa central de Millonarios, le manifestó al árbitro que no se podía jugar porque varios sectores de la cancha estaban encharcados.

Preocupación para el partido Millonarios vs. DIM: así está la grama de El Campín tras el concierto a Yeison Jiménez
RELACIONADO

Preocupación para el partido Millonarios vs. DIM: así está la grama de El Campín tras el concierto a Yeison Jiménez

Por lo tanto, el juez llamó a los capitanes de los dos equipos y, aunque Didier Moreno, de Independiente Medellín, expresó su intención de que el partido se siguiera disputando, se tomó la decisión de suspenderlo parcialmente.

Fue así como, de inmediato, ambos planteles abandonaron el césped del 'coloso de la 57' e ingresaron a los camerinos hasta que se tome una decisión definitiva.

Por ahora, según se ha conocido, la terna arbitral esperará 30 minutos para mirar si la lluvia cesa y el partido puede retomarse.

¿Cómo van Millonarios e Independiente Medellín en la Liga BetPlay 2026 I?

Tanto Millonarios como Independiente Medellín han tenido un comienzo complejo en la Liga BetPlay 2026 I.

En el caso de los 'albiazules', han perdido los tres partidos que se han disputado y, a raíz de esa situación, Hernán Torres dejó de ser el director técnico del equipo.

¡Sencia rompió el silencio y se pronunció sobre el estado de la grama de El Campín!
RELACIONADO

¡Sencia rompió el silencio y se pronunció sobre el estado de la grama de El Campín!

Por su parte, Independiente Medellín tan solo ha sumado un punto en tres jornadas y, al igual que Millonarios, le urge sumar de a tres en el estadio El Campín.

En desarrollo...

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

¡Sencia rompió el silencio y se pronunció sobre el estado de la grama de El Campín!

Fútbol Profesional Colombiano

Todo acordado: jugador con paso importante en la Selección Colombia llegará al FPC

Nemesio Camacho el Campín

Preocupación para el partido Millonarios vs. DIM: así está la grama de El Campín tras el concierto a Yeison Jiménez

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Ojo: volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 1 de febrero de 2026

¿En qué municipios del país se sintieron estos temblores? Descubra los detalles completos aquí.

Automovilismo

¿Por qué comprar vehículos subastados en una buena opción?

El aumento sostenido de precios, los ajustes tributarios y los nuevos aranceles proyectados para 2026 están impulsando el mercado de vehículos usados y el modelo de subastas.

Redes sociales

La envidia en redes sociales enferma: expertos aseguran que eleva el cortisol

Donald Trump

Trump dice que habla con Cuba y confía en llegar a un acuerdo

Cuidado personal

Impacto del estrés en la salud: ¿por qué bajan las defensas según la ciencia?