ATENCIÓN| fue suspendido el partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín: esto pasó

Desde las 8:10 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios e Independiente Medellín estaban jugando su partido correspondiente a la fecha 4.

Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, el encuentro quedó parcialmente detenido debido a que comenzó a caer un aguacero torrencial y el balón dejó de rodar óptimamente.

¿Cómo se suspendió el partido entre Millonarios vs. DIM, por la Liga BetPlay 2026 I?

En el minuto 56, después de que el balón se desbordó, Andrés Llinás, el defensa central de Millonarios, le manifestó al árbitro que no se podía jugar porque varios sectores de la cancha estaban encharcados.

Por lo tanto, el juez llamó a los capitanes de los dos equipos y, aunque Didier Moreno, de Independiente Medellín, expresó su intención de que el partido se siguiera disputando, se tomó la decisión de suspenderlo parcialmente.

Fue así como, de inmediato, ambos planteles abandonaron el césped del 'coloso de la 57' e ingresaron a los camerinos hasta que se tome una decisión definitiva.

Por ahora, según se ha conocido, la terna arbitral esperará 30 minutos para mirar si la lluvia cesa y el partido puede retomarse.

¿Cómo van Millonarios e Independiente Medellín en la Liga BetPlay 2026 I?

Tanto Millonarios como Independiente Medellín han tenido un comienzo complejo en la Liga BetPlay 2026 I.

En el caso de los 'albiazules', han perdido los tres partidos que se han disputado y, a raíz de esa situación, Hernán Torres dejó de ser el director técnico del equipo.

Por su parte, Independiente Medellín tan solo ha sumado un punto en tres jornadas y, al igual que Millonarios, le urge sumar de a tres en el estadio El Campín.

En desarrollo...