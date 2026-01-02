CANAL RCN
Deportes

Nuevo equipo quedó en el fondo tras suspensión del Millonarios vs. DIM: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I

¿Quiénes son los ocho clasificados hasta este momento? Descubra cómo está el panorama en el Fútbol Profesional Colombiano.

Foto: Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe en Instagram.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
10:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 1 de febrero se continuó jugando la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026 I.

A lo largo del día, se disputaron cinco partidos que volvieron a mover la tabla de posiciones del campeonato.

Independiente Santa Fe ganó a lo último y movió la tabla: así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay 2026 I
RELACIONADO

Independiente Santa Fe ganó a lo último y movió la tabla: así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay 2026 I

A primera hora, Atlético Bucaramanga vapuleó a Alianza Valledupar y le ganó 5-0.

Posteriormente, Deportivo Cali, en su estadio, jugó un gran partido vs. Deportivo Pasto y se impuso 3-0.

En Manizales, Once Caldas inició ganando con un gol de Dayro Moreno, pero Jaguares lo empató rápidamente y sumó un punto.

Además, Llaneros, en Villaviencio, empató 1-1 con Águilas Doradas, mientras que Millonarios iba igualando 0-0 vs. Independiente Medellín, pero el partido quedó suspendido por lluvia.

¿Qué alteraciones tuvo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I con estos partidos del domingo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras la suspensión del partido entre Millonarios y DIM

A pesar de que el Deportivo Pasto perdió, todavía sigue siendo el líder de la Liga BetPlay 2026 I.

Asimismo, con el punto parcial que estaba consiguiendo Millonarios, dejó de ser el último del campeonato.

La tabla exacta de la Liga BetPlay 2026 I está así:

  1. Deportivo Pasto: 9 puntos (0).
  2. Bucaramanga: 8 puntos (+6).
  3. Tolima: 7 puntos (+4).
  4. América: 7 puntos (+4).
  5. Deportivo Cali: 6 puntos (+3).
  6. Llaneros: 6 puntos (+2).
  7. Once Caldas: 6 puntos (+1).
  8. Santa Fe: 6 puntos (+1).
  9. Fortaleza: 6 puntos (+1).
  10. Internacional de Bogotá: 6 puntos (-1).
  11. Águilas Doradas: 5 puntos (0).
  12. Jaguares: 4 puntos (0).
  13. Atlético Nacional: 4 puntos (+4).
  14. Junior: 3 puntos (-1).
  15. Cúcuta: 2 puntos (-2).
  16. Deportivo Pereira: 2 puntos (-2).
  17. Medellín: 2 puntos (-3).
  18. Millonarios: 1 punto (-3).
  19. Boyacá Chicó: 1 punto (-6).
  20. Alianza: 1 punto (-8).

Así se completará la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 I

Tras la jornada del domingo, todavía falta que se jueguen los siguientes tres partidos correspondientes a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 I:

Preocupación para el partido Millonarios vs. DIM: así está la grama de El Campín tras el concierto a Yeison Jiménez
RELACIONADO

Preocupación para el partido Millonarios vs. DIM: así está la grama de El Campín tras el concierto a Yeison Jiménez

  • Internacional de Bogotá vs. Tolima, el lunes 2 de febrero, a las 6:20 de la tare.
  • Deportivo Pereira vs. Junior, el lunes 2 de febrero, a las 8:30 de la noche.
  • Atlético Nacional vs. América, el miércoles 4 de febrero, a las 8:00 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

ATENCIÓN| fue suspendido el partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín: esto pasó

Estadio El Campín

¡Sencia rompió el silencio y se pronunció sobre el estado de la grama de El Campín!

Fútbol Profesional Colombiano

Todo acordado: jugador con paso importante en la Selección Colombia llegará al FPC

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡BOMBAZO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se confirmó nuevo participante eliminado

Tras unas votaciones muy reñidas, se reveló el veredicto que dejó una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos.

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas

Una reciente investigación permite tener esperanza en que la cura sea una realidad dentro de poco.

Temblor en Colombia

Ojo: volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 1 de febrero de 2026

Automovilismo

¿Por qué comprar vehículos subastados en una buena opción?

Donald Trump

Trump dice que habla con Cuba y confía en llegar a un acuerdo