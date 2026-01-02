Nuevo equipo quedó en el fondo tras suspensión del Millonarios vs. DIM: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I

Este domingo 1 de febrero se continuó jugando la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026 I.

A lo largo del día, se disputaron cinco partidos que volvieron a mover la tabla de posiciones del campeonato.

A primera hora, Atlético Bucaramanga vapuleó a Alianza Valledupar y le ganó 5-0.

Posteriormente, Deportivo Cali, en su estadio, jugó un gran partido vs. Deportivo Pasto y se impuso 3-0.

En Manizales, Once Caldas inició ganando con un gol de Dayro Moreno, pero Jaguares lo empató rápidamente y sumó un punto.

Además, Llaneros, en Villaviencio, empató 1-1 con Águilas Doradas, mientras que Millonarios iba igualando 0-0 vs. Independiente Medellín, pero el partido quedó suspendido por lluvia.

¿Qué alteraciones tuvo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I con estos partidos del domingo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras la suspensión del partido entre Millonarios y DIM

A pesar de que el Deportivo Pasto perdió, todavía sigue siendo el líder de la Liga BetPlay 2026 I.

Asimismo, con el punto parcial que estaba consiguiendo Millonarios, dejó de ser el último del campeonato.

La tabla exacta de la Liga BetPlay 2026 I está así:

Deportivo Pasto: 9 puntos (0). Bucaramanga: 8 puntos (+6). Tolima: 7 puntos (+4). América: 7 puntos (+4). Deportivo Cali: 6 puntos (+3). Llaneros: 6 puntos (+2). Once Caldas: 6 puntos (+1). Santa Fe: 6 puntos (+1). Fortaleza: 6 puntos (+1). Internacional de Bogotá: 6 puntos (-1). Águilas Doradas: 5 puntos (0). Jaguares: 4 puntos (0). Atlético Nacional: 4 puntos (+4). Junior: 3 puntos (-1). Cúcuta: 2 puntos (-2). Deportivo Pereira: 2 puntos (-2). Medellín: 2 puntos (-3). Millonarios: 1 punto (-3). Boyacá Chicó: 1 punto (-6). Alianza: 1 punto (-8).

Así se completará la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 I

Tras la jornada del domingo, todavía falta que se jueguen los siguientes tres partidos correspondientes a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 I: