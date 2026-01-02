¡BOMBAZO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se confirmó nuevo participante eliminado

Este 1 de febrero, como es habitual en las noches de los domingos, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los dos fines de semana anteriores, Luisa Cortina y Renzo Meneses tuvieron que abandonar la 'casa más famosa del país' tras ser los menos votados por el público.

Y, luego de una nueva semana en la que hubo varias dinámicas, tensiones y desordenes a raíz de las actividades realizadas por el 'saboteador', siete participantes quedaron en la placa de nominación y estuvieron en riesgo de ser eliminados.

Ellos fueron Marilyn Oquendo, Lorena Altamirano, Sofía Jaramillo, Alexa Torrex, 'Campanita', Jay Torres y Tebi Bernal.

Sin embargo, los televidentes salvaron a seis de ellos y el participante restante se convirtió en el tercer eliminado de la competencia. ¿Quién fue?

Este fue el nuevo participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de que se cerraron las votaciones en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Carla Giraldo y Marcelo Cezán informaron que Sofía Jaramillo había quedado eliminada del reality.

Las votaciones fueron muy reñidas en esta ocasión, pero, finalmente, los otros participantes lograron obtener un porcentaje mayor.

En consecuencia, varios integrantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedaron sorprendidos debido a que, según su consideración, Sofía Jaramillo se estaba posicionando como una candidata muy fuerte.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Todas las galas principales de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se pueden visualizar en la señal principal del Canal RCN, tras las emisiones de noticias de las 7:00 de la noche.

Además, ingresando aquí a la App del Canal RCN, es posible observar lo que ocurre en el reality durante las 24 horas.

¿Qué seguirá sucediendo en La Casa de los Famosos Colombia 2026? Conéctese y sea testigo de cada una de las emociones.