Presidente Gustavo Petro llega a la base Andrews para visita de Estado en EE. UU.

El presidente Gustavo Petro llegó a las 12:30 de la medianoche a la base Andrews en Washington D. C., acompañado de su comitiva, para dar inicio a la agenda oficial de Estado prevista entre el 2 y el 5 de febrero.

La visita tiene como propósito central el fortalecimiento del relacionamiento bilateral entre Colombia y Estados Unidos, así como la defensa de los intereses nacionales en el marco de una política exterior comprometida con la vida, el diálogo y la cooperación regional en las Américas.

La llegada del jefe de Estado marca el comienzo de una serie de actividades oficiales en la capital estadounidense, donde se espera que se aborden temas estratégicos de cooperación política, económica y social entre ambos países.

Lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes centrales de la visita a Washington

En el marco de su visita oficial a Washington, el presidente Gustavo Petro tiene previsto abordar una agenda marcada por la seguridad y los asuntos regionales. Uno de los ejes centrales será recomponer los canales de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un tema que ha generado tensiones entre Bogotá y Washington en los últimos meses.

Además, se espera que en las conversaciones se incluyan la situación política en Venezuela y los escenarios de estabilidad en América Latina.

La delegación que acompaña al mandatario refleja la importancia de los temas en discusión. Junto a Petro viajaron la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, además de otros funcionarios vinculados a la agenda de seguridad y relaciones exteriores.

Petro busca bajar tensiones y abrir un nuevo capítulo con Estados Unidos

La presencia de este equipo busca garantizar que la visita no se limite a un acto protocolario, sino que produzca avances concretos en la relación bilateral.

Más allá de la foto con el presidente Donald Trump, la Casa de Nariño apuesta a que este viaje sirva para bajar la temperatura diplomática y abrir un nuevo capítulo en el diálogo con Estados Unidos.

En un momento clave para la política exterior colombiana, la visita se perfila como una oportunidad para reafirmar compromisos y proyectar una estrategia regional basada en cooperación, estabilidad y defensa de los intereses nacionales.