Economía

¿Por qué comprar vehículos subastados en una buena opción?

El aumento sostenido de precios, los ajustes tributarios y los nuevos aranceles proyectados para 2026 están impulsando el mercado de vehículos usados y el modelo de subastas.

¿Por qué comprar vehículos subastados en una buena opción?
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
08:50 p. m.
Comprar un vehículo nuevo en Colombia se ha convertido, para muchos, en una meta cada vez más lejana. El incremento de los precios, los cambios tributarios y los aranceles previstos para 2026 han llevado a los compradores a replantear sus decisiones de movilidad.

En este escenario, el mercado de vehículos usados no solo se mantiene firme, sino que gana protagonismo, con las subastas como uno de los canales que más crece.

De acuerdo con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a mitad de 2025 se registraron 485.156 traspasos de vehículos usados en el país, lo que representó un aumento del 16,1 % frente al mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento refleja un interés sostenido por alternativas más accesibles, en un mercado donde el costo de estrenar vehículo sigue en ascenso.

Colombianos compran más vehículos usados que nuevos y esta es la razón

Aunque el mercado de vehículos nuevos mostró señales de recuperación, con 30.135 unidades vendidas al cierre de 2025, la brecha de precios sigue siendo determinante.

Los costos asociados a impuestos, matrículas, seguros y financiamiento hacen que, para muchos compradores, la opción de un vehículo nuevo resulte financieramente inviable.

En contraste, los vehículos usados ofrecen precios más competitivos, disponibilidad inmediata y un menor impacto en el presupuesto.

Esta combinación ha llevado a que tanto personas naturales como empresas opten por modelos seminuevos o usados certificados, priorizando la funcionalidad sobre el estatus de estrenar.

La subasta es el modelo de compra de carros usado que repunta en Colombia

Dentro de este panorama, las subastas de vehículos usados han dejado de ser un mercado de nicho para consolidarse como una alternativa real y confiable.

A través de este mecanismo, los compradores pueden acceder a automotores provenientes de procesos de leasing, renting bancario y flotas empresariales, con información clara sobre su estado y su historial.

La transparencia del proceso, la trazabilidad de los vehículos y la posibilidad de encontrar precios por debajo del promedio del mercado han fortalecido la confianza en este modelo.

Además, las subastas cuentan con procesos estructurados y verificables, lo que reduce los riesgos tradicionalmente asociados a la compra de vehículos usados.

“Las subastas de vehículos han venido consolidándose en Colombia como una alternativa sólida y transparente para la adquisición de automotores usados”, explicó Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio.

Según la directiva, este modelo facilita la comercialización de vehículos corporativos y financieros, al tiempo que ofrece a los compradores precios competitivos y garantías de calidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

