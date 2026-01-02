Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España, comandado por Mariano Barbacid, dio un paso histórico en encontrar la cura del cáncer de páncreas.

CNIO es un centro público que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es el mayor centro de investigación de cáncer en España y tiene un reconocimiento en el continente europeo. 500 expertos lo integran.

Resultados en la experimentación con ratones

De acuerdo con World Cancer Research Fund, el cáncer de páncreas es el número 12 de los más comunes en el mundo. Teniendo en cuenta el 2022, hubo 510.992 casos nuevos, siendo China, Estados Unidos y Japón los de más reportes.

El CNIO analizó la baja efectividad de los medicamentos, logrando aumentar la resistencia en modelos animales bajo la triple terapia combinada. Con este resultado, se incrementa la posibilidad de resultados positivos en humanos.

Gracias a esta terapia, fue posible eliminar los tumores en ratones sin efectos colaterales. Los expertos bloquearon la acción del oncogén KRAS en tres puntos, el eje del cáncer en el páncreas.

“En un futuro no muy lejano”: crece la expectativa

“Estos resultados podrían abrir la puerta a nuevas opciones terapéuticas para mejorar el resultado clínico de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas en un futuro no muy lejano”, declaró Barbacid.

El paso siguiente será llevar a cabo un ensayo clínico, aunque para eso se requiere financiación. Los resultados del informe pueden ser visualizados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La investigación recibió la financiación de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, el Consejo Europeo de Investigación (ERC), la Agencia Estatal de Investigación, el Fondo de Desarrollo Regional Europeo, fondos Next Generation de la Unión Europea, el Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberonc) y el Instituto de Salud Carlos III.