¡Atlético dio el golpe y eliminó a Barcelona! Vea los goles de la Champions League

Casi una década después, el Atlético de Madrid volvió a instalarse entre los cuatro mejores equipos de Europa. El conjunto dirigido por Diego Simeone selló su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League pese a caer 2-1 frente al Barcelona en el Metropolitano, resultado que no le alcanzó al cuadro azulgrana para revertir el 2-0 sufrido en la ida, dejando la serie con un global de 3-2 a favor de los colchoneros.

El arranque del compromiso tuvo un ritmo frenético y puso a temblar al Atlético. Apenas al minuto 4, Lamine Yamal abrió el marcador con una gran definición que encendió la ilusión culé. Más tarde, al 24’, Ferran Torres amplió la ventaja y empató momentáneamente la eliminatoria, llevando toda la presión al conjunto madrileño. Sin embargo, cuando mejor lucía el equipo de Hansi Flick, apareció la reacción rojiblanca: Ademola Lookman, al 31’, culminó un contragolpe letal y firmó el tanto que terminó siendo definitivo para el pase a la siguiente ronda.

Una clasificación sufrida con sello de jerarquía

Atlético entendió que la llave exigía resistencia, inteligencia táctica y sangre fría. Después de un primer tiempo de máxima tensión, el equipo rojiblanco ajustó líneas, cerró espacios y apostó por administrar la ventaja global, incluso soportando largos tramos de dominio del Barcelona.

La expulsión sufrida por el conjunto azulgrana en la recta final le dio aún más dramatismo al cierre del partido, aunque los de Simeone supieron manejar la presión y sostener un resultado que los devuelve a una semifinal europea tras varios años de espera. La clasificación representa un golpe de autoridad para un plantel que ha sabido reinventarse y competir al más alto nivel continental.

Ahora espera rival entre Sporting y Arsenal

Con el boleto asegurado, Atlético de Madrid ahora pone su mirada en la otra serie de cuartos de final, donde Sporting de Portugal y Arsenal definirán este miércoles al rival de semifinales. El panorama abre una expectativa enorme para los colchoneros, que sueñan con volver a una final de Champions y pelear por la tan anhelada primera Orejona de su historia.

La clasificación no solo confirma el carácter competitivo del equipo madrileño, sino que además vuelve a posicionarlo como uno de los clubes más peligrosos del continente. Después de eliminar a un Barcelona que rozó la remontada, el Atlético llega fortalecido, con confianza y con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en Europa.