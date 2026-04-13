🔴Colombia vs. Chile, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO

La Selección Colombia femenina afrontará este martes 14 de abril una nueva prueba de alto nivel en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, con la gran posibilidad de adueñarse del liderato del campeonato. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia recibirá a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali por la sexta jornada, en un compromiso clave para la lucha por los cupos directos al Mundial de Brasil 2027.

El partido se disputará desde las 8:00 p. m. y tendrá transmisión para todo el país a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

Las cafeteras llegan a este duelo en la segunda posición con 10 puntos, exactamente los mismos de Argentina, que por ahora lidera por diferencia de gol. Del otro lado estará una selección chilena que ocupa la cuarta casilla con siete unidades y que necesita sumar para no comprometer su lugar en la zona alta, luego de su reciente derrota frente al conjunto albiceleste.

Una oportunidad ideal para asumir el liderato

El triunfo 2-1 sobre Venezuela en la jornada anterior dejó sensaciones muy positivas en el equipo colombiano, especialmente por el gran nivel mostrado por Leicy Santos y Linda Caicedo, dos de las jugadoras más determinantes en el funcionamiento ofensivo del equipo. Ambas apuntan a repetir en la titular para un compromiso que puede marcar un punto de quiebre en la clasificación.

Colombia sabe que una victoria no solo la mantendría en zona de clasificación directa, sino que además podría permitirle cerrar la fecha en lo más alto de la tabla antes de la visita decisiva a Argentina. La localía en Cali, junto al respaldo de una afición que ha respondido muy bien, aparece como un factor determinante en una noche que promete emociones.

Marsiglia prepara un partido de máxima atención

En la previa, el seleccionador Ángelo Marsiglia fue claro al destacar la complejidad del rival y la importancia estratégica del encuentro. El entrenador ha insistido en que Chile es una selección que sigue en la pelea por los puestos de clasificación y por eso el cuerpo técnico ha trabajado con especial énfasis en el análisis de video y en los detalles tácticos para neutralizar sus fortalezas.

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La Roja, obligada por la tabla, seguramente propondrá un partido intenso, lo que exigirá máxima concentración de Colombia en todas sus líneas. Con figuras en gran momento y la posibilidad de asumir el mando del torneo, la Tricolor tiene frente a sí una cita ideal para ratificar su crecimiento y dar un paso enorme hacia el objetivo mundialista.