Estalla la polémica: Barcelona demandará explicaciones por arbitraje ante Atlético

El FC Barcelona elevó su molestia a instancias oficiales y este jueves confirmó que presentará una queja formal ante la UEFA por la polémica arbitral que marcó la derrota 2-0 frente al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto azulgrana considera que una acción puntual del segundo tiempo tuvo incidencia directa en el desarrollo del compromiso disputado en el Camp Nou y terminó condicionando el resultado con el que llegará al duelo de vuelta en la capital española.

La jugada que encendió la indignación se produjo en el minuto 54, cuando, tras una reanudación del juego ejecutada por Juan Musso, el defensor colchonero Marc Pubill tomó el balón con la mano dentro del área para acomodarlo nuevamente.

Ni el árbitro rumano Istvan Kovacs ni el VAR consideraron que la acción ameritara sanción, lo que provocó reclamos inmediatos de los futbolistas y del banquillo culé. Para el club catalán, se trató de una infracción clara que debió traducirse en penalti.

Barcelona exige explicaciones y revisión del caso

A través de un comunicado oficial, la institución blaugrana dejó sentada su postura y aseguró que la actuación arbitral fue contraria a la normativa vigente. El club entiende que la no sanción de la mano de Pubill, sumada a la ausencia de intervención del videoarbitraje, representa un error grave dentro de una instancia decisiva del torneo.

Además de la protesta formal, Barcelona solicitó la apertura de una investigación, acceso a las comunicaciones entre el juez central y la sala VAR, así como el reconocimiento oficial de una posible equivocación. La dirigencia considera que no es la primera vez que decisiones de este tipo terminan afectando al equipo en fases determinantes de la Champions.

El Metropolitano espera una revancha cargada de tensión

Más allá de la controversia, el equipo de Hansi Flick ya empieza a enfocar sus energías en el partido de vuelta, programado para el 14 de abril en el estadio Metropolitano de Madrid. La serie quedó cuesta arriba tras el 2-0 sufrido en casa, por lo que el cuadro catalán necesitará una actuación casi perfecta para revertir la eliminatoria.

La polémica arbitral, sin embargo, añade un ingrediente extra a un cruce que ya venía cargado de tensión por la rivalidad reciente entre ambos clubes. En Barcelona sienten que la llave pudo tomar otro rumbo con esa acción, mientras que en Madrid el Atlético se aferra a una ventaja importante que buscará defender ante su gente. Todo apunta a una revancha de alta temperatura, con fútbol, presión y ahora también un trasfondo institucional que eleva aún más la expectativa.