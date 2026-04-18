Atlético falló en los penales y Real Sociedad se coronó campeón de la Copa del Rey: vea la tanda

La Real Sociedad escribió una página memorable en su historia reciente al proclamarse campeona de la Copa del Rey este sábado, tras superar al Atlético de Madrid en una final vibrante que se resolvió en la tanda de penales. Luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, el conjunto donostiarra se impuso 4-3 desde los once metros en un duelo cargado de tensión y emociones hasta el último instante.

El partido, disputado con alta intensidad desde el inicio, dejó ver a dos equipos decididos a quedarse con el título. La Real Sociedad mostró personalidad en los momentos clave, mientras que el Atlético apeló a su tradicional carácter competitivo para mantenerse siempre en la pelea. El empate en los 90 minutos reflejó la paridad de fuerzas en el campo, obligando a definir el campeón desde el punto penal.

Unai Marrero, el héroe inesperado

En la tanda definitiva apareció la gran figura de la noche: el portero Unai Marrero. El guardameta fue determinante al detener los cobros de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, intervenciones que inclinaron la balanza a favor de su equipo en el momento más crítico de la final. Su actuación no solo sostuvo a la Real Sociedad en la definición, sino que también le permitió soñar con el título.

Con la presión en su punto más alto, Pablo Marín asumió la responsabilidad del último cobro y no falló. Su ejecución selló el 4-3 definitivo y desató la celebración de todo un club que vuelve a saborear la gloria en el fútbol español, consolidando un proyecto que ha venido creciendo en los últimos años.

Atlético cambia el foco hacia Europa

Del otro lado, el Atlético de Madrid deberá pasar rápidamente la página tras una derrota dolorosa. El equipo rojiblanco tuvo opciones de llevarse el trofeo, pero no logró ser efectivo en la tanda de penales, instancia en la que se definió el campeonato.

Ahora, el conjunto dirigido por Diego Simeone centrará su atención en la Liga de Campeones, donde afrontará un nuevo desafío de alto nivel en las semifinales frente al Arsenal. Será una oportunidad para reivindicarse en el escenario continental y mantener vivas sus aspiraciones en una temporada que aún tiene capítulos importantes por escribir.

Así, mientras la Real Sociedad celebra un título que refuerza su crecimiento deportivo, el Atlético se prepara para un reto mayúsculo en Europa, con la intención de transformar la frustración en impulso competitivo.