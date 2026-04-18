Irán anunció nuevamente el cierre completo del Estrecho de Ormuz

Irán cerró nuevamente el Estrecho de Ormuz debido a los "actos de piratería amparados en el llamado bloqueo" estadounidense.

"Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán", indicó Saed Jatibzadeh, viceministro de Relaciones Exteriores iraní.

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De acuerdo a un comunicado de los Guardianes de la Revolución cualquier intento de acercarse al estrecho "se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo".

El nuevo cierre del Estrecho de Ormuz anunciado por Irán fue calificado por el presidente Donald Trump como un chantaje del régimen, aseguró las Fuerzas Militares de ese país están debilitadas y que las conversaciones avanzan.

"Tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos. Estamos adoptando una postura firme. Mataron mucha gente, muchos de los nuestros han muerto”, dijo Trump.

"No es un lugar para la intimidación y la arrogancia"

Más temprano, el régimen había asegurado volver a tener el control total de la vía marítima ante el bloqueo de Estados Unidos que impide la entrada y salida de buques de puertos iraníes. Según el comando central, desde el inicio del bloqueo 23 buques han acatado la orden de dar vuelta en el Mar Arábigo.

"Los estadounidenses deben comprender que este no es un lugar para la intimidación ni la arrogancia. Es un lugar para la humildad, la cortesía y el respeto hacia la nación iraní", aseguró Ebrahim Azizi, jefe del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán.

Y aunque Trump aseguró que los diálogos persisten, desde Teherán dijeron que no hay fecha pactada para la segunda ronda y que no harán ninguna transferencia de uranio como lo había señalado el mandatario estadounidense.

Ataques a embarcaciones en el Estrecho de Ormuz

Una agencia británica de seguridad marítima indicó que la Guardia Revolucionaria de Irán disparó contra un petrolero, mientras que la firma de inteligencia de seguridad Vanguard Tech informó de que esa fuerza había amenazado con "destruir" un crucero vacío que huía del Golfo.

En un tercer incidente, la agencia británica señaló que recibió un informe sobre una embarcación "alcanzada por un proyectil desconocido que causó daños" en contenedores de carga.

Por su parte, India convocó al embajador iraní para presentar una protesta por un "incidente de disparos" que involucró a dos buques con su bandera en el estrecho.