🔴¡Lucho puede ser campeón! Hora y canal para ver EN VIVO al Bayern Múnich en Bundesliga

El Bayern Múnich está a un paso de volver a lo más alto del fútbol alemán y podría coronarse campeón de la Bundesliga este domingo 19 de abril, en una jornada que promete ser definitiva. El conjunto bávaro, donde milita el colombiano Luis Díaz, depende de sí mismo para asegurar el título ante su afición en el Allianz Arena, en un duelo que se disputará desde las 10:30 a. m. (hora colombiana) y que contará con transmisión de ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega con todo a favor luego de una serie de resultados que le han permitido consolidar su liderato. La reciente caída del Borussia Dortmund por 2-1 en su visita al Hoffenheim dejó al Bayern con la posibilidad de hacerse inalcanzable en la tabla, siempre y cuando sume al menos un punto en su compromiso frente al Stuttgart.

Bayern, a un punto de la gloria

Con 76 puntos en su registro, el Bayern Múnich tiene prácticamente asegurada la Bundesliga, considerando que el Borussia Dortmund, su más cercano perseguidor, apenas podría igualar esa cifra en caso de ganar todos sus partidos restantes. Sin embargo, la amplia diferencia de gol —+78 para los bávaros frente a +30 del Dortmund— inclina de manera contundente la balanza a favor del líder.

Esto significa que incluso un empate sería suficiente para desatar la celebración en Múnich, en lo que sería el título número 35 de liga para el club, ampliando su récord histórico en el fútbol alemán. Para Luis Díaz, sería además la posibilidad de sumar un nuevo trofeo en el fútbol europeo y consolidarse como una pieza importante dentro del proyecto deportivo del Bayern.

Un cierre de temporada lleno de desafíos

Más allá de la inminente consagración en la Bundesliga, el Bayern Múnich encara una recta final de temporada cargada de objetivos. El equipo aún tiene por delante las semifinales de la Copa de Alemania, donde deberá enfrentar al Bayer Leverkusen, así como una exigente serie en la Liga de Campeones frente al París Saint-Germain, tras haber dejado en el camino al Real Madrid en los cuartos de final.

Este panorama convierte el posible título liguero en apenas el primer paso de una primavera que podría ser histórica para el conjunto bávaro. Con una plantilla liderada por referentes como Manuel Neuer y reforzada por figuras internacionales, el Bayern no solo apunta a dominar en Alemania, sino también a recuperar protagonismo en el escenario continental.

Así, todo está servido para que este domingo el Allianz Arena sea testigo de una nueva consagración, con Luis Díaz como uno de los protagonistas de una campaña que está a punto de llegar a su punto más alto.