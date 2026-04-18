CANAL RCN
Colombia Video

Capturados los dos extorsionistas más buscados del país: así cayeron alias Niño y alias Marcos

Los cabecillas del frente Iván Merchán fueron detenidos en Villavicencio tras operación conjunta del GAULA y el Comando de Operaciones Especiales.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
04:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una operación de alto impacto, el Gaula de la Policía y el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, capturaron en Villavicencio a los dos hombres más buscados por extorsión en Colombia.

¿Quién es alias Naín? El hombre detrás de extorsiones y narcotráfico en La Guajira
RELACIONADO

¿Quién es alias Naín? El hombre detrás de extorsiones y narcotráfico en La Guajira

Se trata de alias Niño, identificado como John Freddy, y alias Marcos, señalados como cabecillas del frente Iván Merchán en el departamento de Meta.

El Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que condujera a la captura de estos dos criminales, quienes mantenían aterrorizadas a las comunidades de los llanos orientales.

Las autoridades señalan que sus actividades criminales estaban focalizadas en los municipios de Lejanías, San Juan de Arama, La Uribe, Vista Hermosa, Granada, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y La Macarena.

Tres comerciantes asesinados en menos de 24 horas en Atlántico por no pagar extorsiones
RELACIONADO

Tres comerciantes asesinados en menos de 24 horas en Atlántico por no pagar extorsiones

Así fue la captura de alias Niño y alias Marcos, los más buscados

De acuerdo con el coronel Édgar Correa, director del Gaula, "la Policía Nacional, a través del Gaula, con el apoyo del Copes y en coordinación con la Fiscalía, capturó en la ciudad de Villavicencio a John Freddy, o Niño, y a alias Marcos, cabecillas del frente Iván Merchán, en el departamento del Meta".

La operación fue resultado de un trabajo coordinado entre diferentes organismos de seguridad.

Las autoridades señalan que alias John Freddy cuenta con 10 años de trayectoria criminal. Durante este período, habría estado extorsionando a comerciantes, transportadores, ganaderos, productores agropecuarios y pobladores de la región.

‘El Apóstol’, extorsionista capturado en Bogotá, estaría ligado a las disidencias de ‘Calarcá’
RELACIONADO

‘El Apóstol’, extorsionista capturado en Bogotá, estaría ligado a las disidencias de ‘Calarcá’

¿Cómo operaban alias Niño y alias Marcos?

Los métodos empleados incluían la citación de víctimas a través de panfletos, obligándolas a pagar sumas que oscilaban entre 5 y 400 millones de pesos.

Los capturados utilizaban herramientas tecnológicas para intimidar a sus víctimas. Mediante audios de WhatsApp y videos amenazantes, estos dos hombres tenían azotado completamente al comercio del departamento del Meta y de los llanos orientales en general. Este modus operandi generó un clima de temor entre la población civil y los sectores productivos de la región.

Las investigaciones continúan en curso para identificar a otros cabecillas de las disidencias de las Farc que también estarían ejecutando actividades de extorsión en diferentes regiones del país.

Las autoridades mantienen activas las líneas de investigación que permitan desarticular completamente estas estructuras criminales que afectan la tranquilidad y el desarrollo económico de las comunidades.

“Si no ha consignado, le voy a dar bala”: extorsionista tenía bajo amenazas a la gente en Soacha
RELACIONADO

“Si no ha consignado, le voy a dar bala”: extorsionista tenía bajo amenazas a la gente en Soacha

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Delicada advertencia de la ONU: hay riesgo electoral extremo en 185 municipios por grupos criminales

Bolívar

Habitantes de Calamar, Bolívar, protestan ante la crisis por los frecuentes cortes de energía

Temblor en Colombia

Atento: ¡tembló fuerte en Colombia hoy 18 de abril de 2026!

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Argentina vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea aquí el partido en directo

Vea aquí EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre la selección Colombia Femenina y Argentina por la Liga de Naciones.

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 18 de abril de 2026

¡Las balotas eligieron a los ganadores del sábado tras el sorteo del Super Astro Sol de este 18 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Feminicidio

Hombre que mató y ocultó a su esposa en un congelador en EE. UU. enviaba fotos con IA a su familia

Artistas

"No me pegaron porque los expulsaban": Karina García rompió el silencio y contó toda la verdad tras su conflicto con Yina Calderón

Enfermedades

Expertos alertan sobre las complicaciones de la meningitis ante un reciente brote en Inglaterra