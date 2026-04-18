Capturados los dos extorsionistas más buscados del país: así cayeron alias Niño y alias Marcos

En una operación de alto impacto, el Gaula de la Policía y el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, capturaron en Villavicencio a los dos hombres más buscados por extorsión en Colombia.

Se trata de alias Niño, identificado como John Freddy, y alias Marcos, señalados como cabecillas del frente Iván Merchán en el departamento de Meta.

El Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que condujera a la captura de estos dos criminales, quienes mantenían aterrorizadas a las comunidades de los llanos orientales.

Las autoridades señalan que sus actividades criminales estaban focalizadas en los municipios de Lejanías, San Juan de Arama, La Uribe, Vista Hermosa, Granada, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y La Macarena.

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Así fue la captura de alias Niño y alias Marcos, los más buscados

De acuerdo con el coronel Édgar Correa, director del Gaula, "la Policía Nacional, a través del Gaula, con el apoyo del Copes y en coordinación con la Fiscalía, capturó en la ciudad de Villavicencio a John Freddy, o Niño, y a alias Marcos, cabecillas del frente Iván Merchán, en el departamento del Meta".

La operación fue resultado de un trabajo coordinado entre diferentes organismos de seguridad.

Las autoridades señalan que alias John Freddy cuenta con 10 años de trayectoria criminal. Durante este período, habría estado extorsionando a comerciantes, transportadores, ganaderos, productores agropecuarios y pobladores de la región.

¿Cómo operaban alias Niño y alias Marcos?

Los métodos empleados incluían la citación de víctimas a través de panfletos, obligándolas a pagar sumas que oscilaban entre 5 y 400 millones de pesos.

Los capturados utilizaban herramientas tecnológicas para intimidar a sus víctimas. Mediante audios de WhatsApp y videos amenazantes, estos dos hombres tenían azotado completamente al comercio del departamento del Meta y de los llanos orientales en general. Este modus operandi generó un clima de temor entre la población civil y los sectores productivos de la región.

Las investigaciones continúan en curso para identificar a otros cabecillas de las disidencias de las Farc que también estarían ejecutando actividades de extorsión en diferentes regiones del país.

Las autoridades mantienen activas las líneas de investigación que permitan desarticular completamente estas estructuras criminales que afectan la tranquilidad y el desarrollo económico de las comunidades.