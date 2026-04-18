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🔴EN VIVO🔴 Argentina 0-0 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea aquí el partido en directo

Vea aquí EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre la selección Colombia Femenina y Argentina por la Liga de Naciones.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
06:02 p. m.
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La Selección Colombia Femenina afronta este sábado 18 de abril un compromiso determinante en la Liga de Naciones Femenina, cuando visite a Argentina en un duelo que puede marcar el rumbo de ambas selecciones hacia la próxima Copa del Mundo. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega a esta jornada con la obligación de sumar en territorio rival, en un choque directo ante el combinado que lidera la tabla por diferencia de gol.

Colombia ocupa actualmente la segunda posición con 13 puntos, misma cifra que su rival de turno, pero con una leve desventaja en el ítem de goles. Este escenario convierte el enfrentamiento en una auténtica final anticipada, donde no solo están en juego tres unidades, sino también el control del grupo y la posibilidad de encaminar la clasificación al certamen orbital del próximo año.

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Un duelo clave en territorio argentino

El compromiso se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez, un escenario que promete una alta asistencia de público local y un ambiente exigente para las visitantes. Argentina buscará hacer respetar su casa y consolidar el liderato, mientras que Colombia intentará imponer su propuesta futbolística basada en la intensidad, la posesión y la contundencia en el último tercio del campo.

El conjunto cafetero ha mostrado solidez a lo largo del torneo, con una estructura equilibrada entre defensa y ataque, lo que le ha permitido mantenerse en la pelea por el primer lugar. Sin embargo, este partido representa una prueba de carácter, especialmente por la presión del contexto y la calidad del rival.

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Hora y dónde seguir el partido

El balón rodará a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), en un horario que permitirá a los aficionados seguir de cerca uno de los encuentros más atractivos de la jornada. La transmisión estará disponible a través del Canal RCN, su aplicación oficial y el canal de YouTube de Deportes RCN, facilitando el acceso a los seguidores que no quieran perderse este duelo crucial.

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Con todo en juego, la Selección Colombia Femenina se prepara para asumir uno de los retos más importantes de su calendario reciente, con la mirada puesta en dar un paso firme hacia la clasificación mundialista.

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