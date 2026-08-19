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Desde Atlético Nacional hablaron sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo: volvió a la titularidad en amistoso

El jugador de 19 años protagoniza múltiples rumores en el mercado de fichajes y desde las directivas del club aclararon el panorama.

Atlético Nacional Once Caldas partido benéfico
FOTO: Atlético Nacional

Ángel Ballén

agosto 19 de 2026
09:34 p. m.
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Juan Manuel Rengifo, una de las joyas del fútbol profesional colombiano, ha sido blanco de múltiples rumores de prensa con relación a su futuro, pues se habla de supuestas negociaciones para que Atlético Nacional venda sus derechos deportivos a un club del fútbol internacional.

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Estos rumores se alimentaron luego de que el técnico Lucas González decidiera que el jugador no sería titular indiscutido del equipo, además de que el club contrató a Elías Cabrera, quien compite por la posición con Rengifo.

Atlético Nacional aclaró el futuro de Juan Manuel Regifo

En diálogo con Win Sports, Víctor Marulanda, director deportivo de Atlético Nacional, habló con claridad sobre la situación de Rengifo y dejó claro que aunque el jugador ha llamado la atención de múltiples clubes del exterior, no hay ofertas formales para una posible venta.

Muchos llamados, por el momento lo estamos disfrutando, esa es la postura que tenemos. Muchos llamados sí, pero ofertas de algún club en específico, no hay nada.

Las declaraciones de Marulanda responden a versiones en la prensa que apuntaban a que el jugador podría salir hacia el fútbol europeo por una cifra superior a los 6 millones de dólares, por lo que se deja claro que hasta el momento no hay nada concreto.

Juan Manuel Rengifo regresó a la titularidad con Nacional

Este 19 de agosto, Nacional jugó un partido amistoso con fines benéficos enfrentándose a Once Caldas, donde los equipos empataron a 2 goles. Lo recaudado en la boletería será destinado a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Rengifo fue inicialista y dejó buenas sensaciones en el hincha que espera poder disfrutarlo en el equipo al menos en lo que queda de 2026. Habrá que ver si en el regreso a la actividad oficial, el técnico nuevamente le brinda la confianza de ser inicialista.

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