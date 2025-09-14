¿Atlético Nacional perderá 0-3 vs. Atlético Bucaramanga por 'escritorio'?: Esto es lo que se ha conocido

Atlético Nacional jugó en la noche del 13 de septiembre de 2025 vs. Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot, y cayó 0-1 con un gol de Carlos Henao al minuto 13.

El equipo 'verde' tuvo la posibilidad de empatar el encuentro al minuto 19 tras un cobro de penalti de Alfredo Morelos, pero Aldair Quintana detuvo el remate y evitó la caída de su arco.

Además, Atlético Bucaramanga se quedó con un hombre menos al minuto 45+6 tras una polémica expulsión de Félix Charrupi, que recibió un fuerte pisón de Juan Bauzá, pero el árbitro Matorel pitó la falta al revés.

Sin embargo, Atlético Nacional no encontró las ideas para vulnerar la defensa del Atlético Bucaramanga y, en su estadio, terminó perdiendo por la mínima diferencia en el encuentro que fue válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay II 2025.

No obstante, aunque ese fue el resultado en la cancha, Atlético Bucaramanga podría ganar 0-3 en los próximos días por 'escritorio'. ¿Cuál es la razón?

Atlético Bucaramanga confirmó que demandará el partido vs. Atlético Nacional: esto fue lo que pasó

En el segundo tiempo del partido vs. Bucaramanga, Atlético Nacional realizó una serie de cambios y quedó con cuatro jugadores extranjeros en cancha (Juan Bauzá, Camilo Cándido, Facundo Batista y Billy Arce, que está tramitando la nacionalidad colombiana, pero aún no la tiene).

Además, jugó así alrededor de cuatro minutos hasta que Camilo Cándido abandonó el terreno de juego para el ingreso de Andrés Salazar.

De esa manera, se habría incumplido el reglamento de la Liga BetPlay debido a que en Colombia está estipulado que solo pueden jugar tres extranjeros al mismo tiempo.

Es así como, en la rueda de prensa posterior al partido, Leonel Álvarez, el director técnico de Atlético Bucaramanga, aceptó que en el club están decididos a demandar el partido para ganar 0-3.

"Me queda una inquietud porque creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros debido a que todavía Arce no tiene la nacionalidad colombiana", comenzó planteando Leonel Álvarez.

"Entonces ese es un tema que es bueno revisarlo porque indudablemente que uno tiene que apelar a todo esto y más contra un equipo de la jerarquía y la condición de Nacional", concluyó.

¿Cómo quedaron Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025?

Tras el partido de la fecha 11, Atlético Bucaramanga, que todavía tiene un encuentro aplazado, llegó a 20 puntos y ascendió a la tercera posición de la Liga BetPlay.

Mientras tanto, Atlético Nacional se quedó con 17 puntos y, hasta el momento, ocupa la quinta casilla del rentado local.