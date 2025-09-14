CANAL RCN
En video: esta fue la reacción de un jugador del Bucaramanga tras el error de Nacional con los cuatro extranjeros

Atlético Nacional perdería 0-3 el partido tras alinear a cuatro jugadores extranjeros al tiempo.

Foto: @bucaramangaoficial en Instagram.

septiembre 14 de 2025
10:47 a. m.
Atlético Nacional perdió 0-1 vs. Bucaramanga, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II 2025, pero el partido podría terminar 0-3 en el 'escritorio'.

Leonel Álvarez, el director técnico del equipo 'leopardo', afirmó en la rueda de prensa que tienen claro que Atlético Nacional alineó a cuatro jugadores extranjeros, a pesar de que el reglamento no lo permite.

En medio de esa situación, el Atlético Bucaramanga demandará el partido y próximamente podría mejorar su diferencia de gol.

De acuerdo con lo que dijo Leonel Álvarez, al enfrentar a un equipo como Atlético Nacional se deben tener en cuenta todos los detalles y, por lo tanto, no estarían dispuestos a dejar pasar lo sucedido.

Y, en medio de las declaraciones del estratega del Atlético Bucaramanga durante la rueda de prensa, uno de sus jugadores tuvo una reacción que está dando de qué hablar. ¿Cuál fue?

Esta fue la reacción de Carlos Henao, de Bucaramanga, tras escuchar que Atlético Nacional alineó a cuatro extranjeros al tiempo

Apenas Leonel Álvarez afirmó que tenía la impresión de que Atlético Nacional había jugado un par de minutos con cuatro jugadores extranjeros, Carlos Henao, el autor del gol en el Atanasio Girardot, comenzó a reírse.

Esa situación quedó registrada en el siguiente video y ha comenzado a ser tendencia en las redes sociales porque los hinchas de ambos equipos han tenido múltiples comentarios al respecto:

¿Cuáles fueron los cuatro jugadores que alineó Atlético Nacional al tiempo vs. Atlético Bucaramanga?

En el partido del pasado sábado 13 de septiembre, Atlético Nacional comenzó con Juan Bauzá y Camilo Cándido como titulares.

Posteriormente, al minuto 46, Facundo Batista ingresó en reemplazo de Luis Landázuri y, sobre el minuto 73, Billy Arce entró sin que saliera ninguno de los tres extranjeros que estaba en la cancha.

De esa manera, los cuatro estuvieron en el terreno de juego hasta que en el minuto 76 se sustituyó a Camilo Cándido por Andrés Salazar.

 

