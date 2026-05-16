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Policía reveló qué hay detrás de las llamadas donde no hablan y le cuelgan

Según informaron desde la Dijín de la Policía, esta sería una modalidad de crimen cibernético.

Llamadas Spam celular
FOTO: Diseñada por Magnific

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
07:54 p. m.
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¿Alguna vez ha contestado una llamada y luego de unos segundos sin hablar, le cuelgan? Pues la Policía Nacional confirmó qué hay detrás de estos casos, revelando que se trata de una modalidad que están usando los ciberdelincuentes.

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Según informaron desde la Dijín, con este tipo de llamadas los delincuentes estarían intentando acceder a información de su celular, quitarle el acceso a sus redes sociales o tratar de ingresar a sus cuentas bancarias.

Además, indicaron que el principal objetivo de los ciberdelincuentes es confirmar que el número telefónico pertenece a una persona real que contesta activamente y lo incluye en base de datos especializadas. "Evite iniciar la conversación: Ante un número desconocido, lo ideal es guardar silencio".

¿Cómo funciona la modalidad de estafa de llamar y colgar?

Según explicaron desde la institución, es posible que cuando se cuelgue la llamada, las personas detrás de la otra línea podrían dejar activos micrófono y cámara mediante tecnología y así pueden acceder a información sensible.

El llamado de las autoridades es no ignorar estos casos. En caso de contestar, lo que debe verificar es si el teléfono le notifica por medio de un punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla, el cual evidencia que estas funciones están activadas.

¿Qué hacer si es víctima de la modalidad de estafa?

En caso de que reciba este tipo de llamadas y logre evidenciar que su celular tiene micrófono o cámara activas, debe seguir una serie de pasos para quitarle a los delincuentes el acceso a las mismas.

  1. Bloquee el número que llamó.
  2. Ponga el celular en modo avión durante 30 segundos.
  3. Reinicie el teléfono.

De esta manera, corta cualquier comunicación que tenga con los ciberdelincuentes.

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