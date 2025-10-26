En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones

Este domingo 26 de octubre, Atlético Nacional, en condición de local, jugó una nueva edición del clásico paisa vs. Independiente Medellín.

El partido inició a las 6:30 de la tarde y fue válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025, que está cerca de definir sus ocho clasificados a los cuadrangulares finales.

Desde el pitazo inicial, el partido se tornó de ida y vuelta y Atlético Nacional fue letal con los espacios que encontró en los contragolpes.

Fue así como en los primeros 45 minutos terminó ganando 4-2 y, finalmente, se impuso 5-2.

En video: estos fueron los golazos en el clásico entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, en Liga BetPlay II 2025

En el minuto 14, Jarlan Barrera recibió el balón en la mitad del terreno de juego y quiso sacar al equipo del fondo, pero Jorman Campuzano se lo quitó, encontró a Marino Hinestroza por la derecha y se lo entregó para que quedara mano a mano contra Washington Aguerre y le definiera hacia el palo de su mano izquierda.

Posteriormente, al minuto 24, Atlético Nacional lanzó un balón largo para Alfredo Morelos, el delantero le ganó la posición Halam Loboa y, tras el achique de Aguerre, quiso juntarse con Andrés Sarmiento. Sin embargo, Jhon Palacios cortó el pase con una barrida, pero el rebote le quedó dentro del área a Marino Hinestroza, que definió hacia el palo de la mano derecha y decretó el 2-0.

Con el partido a favor de Atlético Nacional, Independiente Medellín comenzó a buscar el arco rival y encontró el descuento al minuto 35. Francisco Chaverra ejecutó un saque de banda sobre la izquierda, Jarlan Barrera pivoteó el balón para Francisco Fydriszewski y el delantero argentino remató con su pie derecho y colgó el balón en uno de los ángulos.

Sin embargo, a pesar del gol en contra, Atlético Nacional siguió siendo ofensivo y anotó el 3-1 y el 4-1.

En el minuto 40, Marino Hinestroza le entregó el balón a Andrés Sarmiento en la parte izquierda del área de Independiente Medellín y el extremo enganchó hacia adentro, definió con su pie derecho y dejó sin posibilidades a Washington Aguerre.

Además, en el 44, Edwin Cardona recibió el balón sobre la banda izquierda, se percató de que Andrés Román corrió por la derecha a espaldas de la defensa y la cruzó para que el lateral definiera de primera.

Después, en el cierre del primer tiempo, Simón García cometió una mano dentro del área y, tras revisar la jugada en el VAR, Francisco Chaverra ejecutó el cobro y puso el partido 4-2.

Adicionalmente, ya en el segundo tiempo, Edwin Cardona cobró un tiro libre al minuto 63, William Tesillo corrió por la izquierda a espaldas de la defensa de Independiente Medellín y la punteó de primera para celebrar el 5-2.

¿Cuáles son los próximos partidos de Atlético Nacional e Independiente Medellín en la Liga BetPlay?

Atlético Nacional volverá a jugar el próximo jueves 30 de octubre, a las 8:20 de la noche, contra Llaneros. Este partido será en Villavicencio.

Y, por su parte, Independiente Medellín enfrentará a Atlético Bucaramanga el miércoles 29 de octubre, a las 6:10 de la tarde, en el Atanasio Girardot.