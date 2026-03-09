CANAL RCN
Los 23 expulsados del Cruzeiro-Mineiro que terminó con batalla campal de los jugadores

En total 23 miembros de Cruzeiro y Mineiro fueron expulsados tras la brutal batalla campal que protagonizaron.

Neyser Villarreal
Foto: @neyserdavid_23 - Cruzeiro

marzo 09 de 2026
08:21 a. m.
La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro Esporte Clube y Clube Atlético Mineiro terminó empañada por uno de los episodios más bochornosos del fútbol brasileño reciente. Lo que debía ser una celebración deportiva concluyó en una batalla campal entre futbolistas de ambos planteles que obligó al árbitro central a mostrar un total de 23 tarjetas rojas, en medio de una escena de caos absoluto dentro del campo.

En lo estrictamente deportivo, Cruzeiro se quedó con el título tras imponerse 1-0 en el marcador global de la final. El único gol del compromiso lo marcó el delantero Kaio Jorge al minuto 60, tanto que terminó siendo suficiente para asegurar el campeonato y darle al club un importante impulso en el inicio de temporada.

Sin embargo, el desenlace del encuentro quedó marcado por la violencia que se desató en el tiempo añadido.

Una pelea que desató el caos en el cierre del partido

El incidente se originó en los minutos finales, cuando un encontronazo entre jugadores terminó encendiendo los ánimos. El portero del Atlético Mineiro, Everson, se lanzó contra el mediocampista de Cruzeiro Christian, lo que provocó una reacción inmediata de futbolistas de ambos equipos.

En cuestión de segundos, el terreno de juego se convirtió en escenario de empujones, golpes y discusiones generalizadas entre los planteles. La situación se salió completamente de control y obligó al árbitro a intervenir con una serie de expulsiones masivas.

Por el lado de Cruzeiro fueron expulsados Kaio Jorge (90+6’), Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, K. Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson y C. Ramos, además de otros integrantes del banco.

Mientras tanto, en Atlético Mineiro vieron la tarjeta roja Everson, Gabriel Delfim, Ángelo Preciado, Lyanco, Rodrigo Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Mateo Cassierra, Hulk y Alan Minda.

Un título que quedó marcado por la polémica

De acuerdo con el balance final, 13 miembros de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro terminaron expulsados, una cifra que refleja la magnitud del desorden que se produjo en los últimos instantes del encuentro. El colombiano Neyser Villarreal no estuvo involucrado en esta compleja situación.

Tras el partido, el propio Kaio Jorge lamentó lo sucedido y aseguró que el plantel no quería que la final terminara de esa manera. “No queríamos terminar el partido así”, expresó el delantero, reconociendo que el cierre del encuentro dejó una imagen negativa pese al logro deportivo.

El título representa además el primer trofeo de Cruzeiro bajo la dirección del experimentado entrenador Tite, quien encuentra un respiro en medio de un comienzo de año complejo para el club.

