Wilmar Roldán fue encarado frente a frente por hinchas de Atlético Nacional: VIDEO

Atlético Nacional e Independiente Medellín están disputando un nuevo clásico en la Liga BetPlay II 2025.

El partido inició a las 6:30 de la tarde y el árbitro encargado de impartir justicia es Wilmar Roldán, uno de los más experimentados en el Fútbol Profesional Colombiano.

Antes del clásico paisa, la terna arbitral llegó al Atanasio Girardot en taxis y, una vez los vehículos se estacionaron frente al estadio y los jueces comenzaron a descender, varios hinchas de Atlético Nacional rodearon a Wilmar Roldán y lo encararon.

En video: así fue como los hinchas de Atlético Nacional encararon a Wilmar Roldán

Cuando Wimar Roldán se bajó del taxi en el que llegó, algunos hinchas de Atlético Nacional comenzaron a acercarse y a gritarle improperios.

Por lo tanto, la Policía tuvo que rodear de inmediato a Wilmar Roldán para protegerlo y controlar la situación.

Además, el árbitro conservó la compostura, no se enfrentó a ningún hincha y entró con calma al estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Lo sucedido se puede observar en el siguiente video:

¿Cómo van Atlético Nacional e Independiente Medellín en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025?

Independiente Medellín y Atlético Nacional llegaron al clásico de la fecha 17 entre los ocho clasificados a los cuadrangulares.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, con 31 puntos, se encuentran en la segunda posición.

Mientras que Atlético Nacional, con 28 puntos, llegó a este partido en la sexta casilla.

En las últimas tres fechas, los rivales de Atlético Nacional serán Llaneros, Águilas y Junior.

Por su parte, Independiente Medellín cerrará el 'todos contra todos' vs. Bucaramanga, Pereira y América.

Además, es importante tener en cuenta que ambos equipos se encuentran en las semifinales de la Copa BetPlay. Atlético Nacional enfrentará a América de Cali en esa instancia, mientras que Independiente Medellín a Envigado.