Recibió un pisotón y se fue expulsado: polémica en el Atlético Nacional vs. Bucaramanga

Sigue la tendencia en el arbitraje del fútbol colombiano para este semestre con relación a la gran cantidad de jugadores expulsados, lo cual sigue despertando polémica por algunas acciones desacertadas de los jueces.

En esta oportunidad, la controversia se presentó en el duelo donde Atlético Nacional recibió a Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot, un compromiso correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay, donde un jugador fue expulsado injustamente.

La injusta expulsión de Félix Charrupí en Bucaramanga

La acción se dio luego de que Bucaramanga perdiera una pelota en salida. El volante uruguayo de Atlético Nacional, Juan Bauzá, logró robarla y se fue de frente hacia el arco rival, pero al parecer fue derribado por Félix Charrupí, quien terminó expulsado por esta acción.

Sin embargo, en la repetición se evidenció que fue Bauzá el que terminó pisando al jugador de Bucaramanga y posteriormente se tiró al suelo. Luis Matorel tomó la decisión de amonestarlo y debido a que ya tenía tarjeta amarilla, se tuvo que ir del encuentro.

¿Qué pasó con el VAR?

Aunque los hinchas de Bucaramanga reclamaron que en la acción no fue revisada en el VAR, el encargado de la herramienta no podía intervenir, pues la expulsión de Charrupí fue por doble tarjeta amarilla, por lo que no tenían competencia para cambiar la decisión.

El VAR tiene algunas situaciones específicas en las que se puede usar: expulsiones, penales, revisión de los goles y aclaración sobre los castigos disciplinarios.