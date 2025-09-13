Bucaramanga sorprendió a Nacional en el Atanasio: Aldair Quintana fue la gran figura

Este sábado 13 de septiembre, se jugaron varios partidos correspondientes a la fecha 11 de la Liga BetPlay, donde uno de los partidos más llamativos era la visita de Atlético Bucaramanga a Nacional en Medellín, en un duelo decisivo en la pelea en los puestos altos de la tabla.

Al final, los dirigidos por Leonel Álvarez terminaron sorprendiendo ante la mirada de casi 30.000 hinchas 'verdolagas' presentes en el estadio Atanasio Girardot, con una victoria por 0-1 que estuvo marcada por polémicas arbitrales y la buena actuación de Aldair Quintana.

Las polémicas en el Nacional vs. Bucaramanga

La acción más discutida de este enfrentamiento fue la expulsión de Félix Charrupí en la visita, pues el jugador recibió la segunda amonestación por una falta inexistente. Sin embargo, al ser una amarilla, la acción no se pudo revisar en el VAR.

Además, hubo un penal a favor de Nacional muy discutido, el cual Alfredo Morelos desperdició, así como una mano en el área visitante que no pudo ser pena máxima, debido a que había un fuera de juego milimétrico en la jugada previa.

Aldair Quintana y su gran actuación en Medellín

El portero tolimense terminó siendo la gran figura del partido, pues en el mencionado penal de Morelos, Quintana terminó atajándolo y sosteniendo la ventaja cuando todavía se encontraban 11 contra 11.

Además, logró resistir en su arco y terminó con 9 atajadas, impidiendo que cayera su portería y quedándose con 3 puntos que ahora los dejan en la tercera casilla de la tabla.