CANAL RCN
Deportes

Bucaramanga sorprendió a Nacional en el Atanasio: Aldair Quintana fue la gran figura

Atlético Bucaramanga se quedó con los 3 puntos en su visita a Atlético Nacional en Medellín en un juego marcado por la polémica arbitral.

Atlético Nacional Atlético Bucaramanga
FOTO: Atlético Bucaramanga

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
10:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 13 de septiembre, se jugaron varios partidos correspondientes a la fecha 11 de la Liga BetPlay, donde uno de los partidos más llamativos era la visita de Atlético Bucaramanga a Nacional en Medellín, en un duelo decisivo en la pelea en los puestos altos de la tabla.

Recibió un pisotón y se fue expulsado: polémica en el Atlético Nacional vs. Bucaramanga
RELACIONADO

Recibió un pisotón y se fue expulsado: polémica en el Atlético Nacional vs. Bucaramanga

Al final, los dirigidos por Leonel Álvarez terminaron sorprendiendo ante la mirada de casi 30.000 hinchas 'verdolagas' presentes en el estadio Atanasio Girardot, con una victoria por 0-1 que estuvo marcada por polémicas arbitrales y la buena actuación de Aldair Quintana.

Las polémicas en el Nacional vs. Bucaramanga

La acción más discutida de este enfrentamiento fue la expulsión de Félix Charrupí en la visita, pues el jugador recibió la segunda amonestación por una falta inexistente. Sin embargo, al ser una amarilla, la acción no se pudo revisar en el VAR.

Además, hubo un penal a favor de Nacional muy discutido, el cual Alfredo Morelos desperdició, así como una mano en el área visitante que no pudo ser pena máxima, debido a que había un fuera de juego milimétrico en la jugada previa.

Aldair Quintana y su gran actuación en Medellín

El portero tolimense terminó siendo la gran figura del partido, pues en el mencionado penal de Morelos, Quintana terminó atajándolo y sosteniendo la ventaja cuando todavía se encontraban 11 contra 11.

Además, logró resistir en su arco y terminó con 9 atajadas, impidiendo que cayera su portería y quedándose con 3 puntos que ahora los dejan en la tercera casilla de la tabla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Bucaramanga

Recibió un pisotón y se fue expulsado: polémica en el Atlético Nacional vs. Bucaramanga

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo recibe una camiseta de la Selección Colombia y sorprende con su reacción

Once Caldas

Fiesta por Dayro Moreno en Manizales: celebraron la convocatoria a la Selección y su cumpleaños 40

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y la serie ganadora del premio mayor de 15.000 millones y demás premios oficiales.

Miguel Uribe

Dr. Fernando Hakim en Noticias RCN: “La ciencia no riñe con la fe”

El neurocirujano habló con Noticias RCN sobre su devoción a San Chárbel, el legado de su padre y los retos de su profesión.

Venezuela

Congresista de EE.UU. a Nicolás Maduro: "Tiene tres opciones: largarse, cárcel o acabar en una bolsa"

Cuidado personal

Investigación asocia la marihuana con defectos cromosómicos en los óvulos

Bogotá

Todo listo para el terror y el origen del mal 2025 en Bogotá: fecha, lugar y precios