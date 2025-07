Atlético Nacional y la opción para dejar atrás el Atanasio Girardot: esto reveló el presidente

El estadio Atanasio Girardot es por excelencia la casa de Atlético Nacional y de Independiente Medellín. Sin embargo, en los últimos años ambos equipos se han visto obligados a buscar alternativas, reprogramar fechas y cerrar tribunas, debido a que el escenario deportivo también es el lugar predilecto para conciertos y eventos culturales.

Ante este panorama, desde las directivas de Nacional volvieron a hablar sobre una posibilidad que se ha venido explorando desde hace tiempo y es que el equipo pueda contar con un estadio propio, recordando que Deportivo Cali es el único club en Colombia que se ha dado ese lujo.

Sebastián Arango, presidente del equipo antioqueño, habló el comediante y exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia, Chicho Arias, en donde dio detalles sobre esta opción y resaltó que es un proyecto al que hay que prestarle atención.

Hoy es un anhelo mío, pero entender cómo y dónde podría funcionar; es uno de los primeros interrogantes con la junta directiva, porque un mejor espacio que el Atanasio no existe y crear todas esas condiciones de transporte público, capacidad, barrios en Medellín, no es sencillo, pero un equipo como Nacional tiene que entender cómo funciona ese negocio para saber si se mete o no se mete.