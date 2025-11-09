Se conocieron los audios del VAR del polémico penal que le dio la clasificación a Bolivia al repechaje

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha publicado los audios y videos de la conversación del VAR en la jugada más controversial de las eliminatorias, el penal que le dio a Bolivia la victoria por 1-0 sobre Brasil y, con ello, la histórica clasificación al repechaje del Mundial de 2026.

La decisión, que generó una ola de indignación y reclamos, especialmente desde Venezuela, ha sido ratificada por la propia entidad sudamericana, buscando apaciguar las dudas sobre la decisión arbitral.

El partido, disputado en el Estadio Municipal de El Alto, fue la culminación de una dramática jornada final. Mientras que Bolivia necesitaba ganar y esperar una derrota de Venezuela, el destino le sonrió en los últimos minutos. Con el marcador 0-0 y el partido de Venezuela también sin goles, la tensión era máxima.

En el minuto 45+4, en una jugada dentro del área brasileña, el lateral boliviano Roberto Carlos Fernández cayó al césped tras un contacto con el mediocampista de la Canarinha, Bruno Guimarães. El árbitro chileno, Cristian Garay, no sancionó nada en primera instancia, pero el llamado desde la cabina del VAR fue inmediato.

Esto dijeron los audios del VAR a la polémica jugada de penal

Los audios revelados muestran el diálogo entre los árbitros a cargo del videoarbitraje. "El jugador amarillo golpea el pie del de verde, golpea la canilla, para mí imprudente", se escucha en la grabación.

Tras la invitación a revisar la jugada en el monitor, el árbitro Garay se acerca a la pantalla y, tras analizar las repeticiones desde varios ángulos, concuerda con la apreciación de sus colegas. "Sí, sí, lo golpea en la pierna de apoyo", se le oye decir al juez, antes de regresar al campo de juego y señalar el punto de penal.

La decisión, que desató la euforia en El Alto y la frustración en Maturín, donde Venezuela caía estrepitosamente ante Colombia, fue la clave para el desenlace.

Miguel Terceros, con la sangre fría de un veterano, se encargó de convertir la pena máxima, sellando el 1-0 definitivo. Este resultado, sumado a la goleada 6-3 de Colombia sobre Venezuela, permitió a Bolivia escalar a la séptima posición de la tabla y asegurar su lugar en la repesca intercontinental.

¿Cómo se jugará el repechaje para Bolivia?

El repechaje para el Mundial de 2026, al que Bolivia ha clasificado, tendrá un formato completamente nuevo. A diferencia de las ediciones anteriores, que se jugaban en duelos directos a ida y vuelta, ahora será un mini-torneo de seis equipos que se disputará en una sede única: México.

Este innovador formato, que tendrá lugar en las ciudades de Guadalajara y Monterrey en marzo de 2026, contará con la participación de un equipo de cada una de las siguientes confederaciones: Conmebol (Bolivia), Asia (AFC), África (CAF), y Oceanía (OFC), además de dos representantes de Concacaf, la confederación anfitriona.

El torneo se jugará a partido único y se estructurará en dos "llaves" de eliminación directa. El ranking FIFA será el factor determinante para la ubicación de cada selección. Los cuatro equipos con la posición más baja en la clasificación global se enfrentarán en dos semifinales.

Los ganadores de estos encuentros avanzarán a las finales, donde se medirán contra los dos combinados con el mejor ranking que esperarán directamente en esa instancia. Los vencedores de ambas finales serán los que obtengan los dos últimos cupos para el Mundial.

Actualmente, Bolivia (78°) y Nueva Caledonia (152°) son las dos únicas selecciones confirmadas para este repechaje. Dada su posición en el ranking, es muy probable que ambas tengan que disputar las semifinales. Esto implica que la "Verde" deberá ganar dos partidos en suelo mexicano para poder regresar a una Copa del Mundo después de 32 años.