CANAL RCN
Deportes

Continúa la debacle en Venezuela: figura de la selección renunció tras la eliminación a manos de Colombia

El jugador se despidió tras la dolorosa caída ante los cafeteros el pasado martes.

Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
06:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado martes 9 de septiembre, la Selección de Venezuela se despidió del sueño de disputar por primera vez una copa del mundo en la historia. A pesar de tener todo a su favor, la Vinotinto no pudo con el poderío de Colombia y cayó por 6-3.

Además de la derrota a manos de los cafeteros, la selección venezolana se alejó por el triunfo de Bolivia sobre Brasil, quedándose esta con el cupo al repechaje de la cita orbital.

Nicolás Maduro explotó tras goleada de Colombia a Venezuela: hizo dura exigencia
RELACIONADO

Nicolás Maduro explotó tras goleada de Colombia a Venezuela: hizo dura exigencia

Tras la eliminación, han sido varias las reacciones que se han hecho sentir desde el lado venezolano. La primera de ellas fue la salida del técnico Batista, quien fue despedido.

Otra figura de Venezuela renunció tras la eliminación

Ahora, a la salida del DT, también se conoció que uno de sus jugadores más emblemáticos, como lo es el volante Tomás Rincón, dijo adiós de manera definitiva tras alejarse del sueño mundialista.

Tras el duelo, el capitán dijo: “No pudimos conseguir nuestro objetivo. Lo lamentamos mucho, desde el fondo de nuestros corazones. Han sido muchos años y no se nos ha dado… La selección debe recuperar fuerzas para que nuestro fútbol pueda seguir compitiendo. Tenemos mucho trabajo por delante”.

Y agregó: “Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo. Perdimos una oportunidad única. Fue mi último partido con la selección en eliminatorias”.

A renglón seguido, Rincón confirmó que no continuará en Venezuela y que cederá su lugar a la nueva generación.

Venezuela despidió a su técnico tras la goleada de la Selección Colombia que los dejó sin Mundial
RELACIONADO

Venezuela despidió a su técnico tras la goleada de la Selección Colombia que los dejó sin Mundial

“Yo lo intenté por 17 años y no se pudo. Sigan soñando, espero que ellos puedan lograrlo. Ha sido mi último partido por eliminatorias. Espero que los muchachos que sigan puedan recuperar esa fuerza y convicción, así es la vida, hay que levantarse y volver a intentarlo una vez más”, dijo.

Números de Tomás Rincón con Venezuela en eliminatorias

De acuerdo con los datos disponibles, Tomás Rincón disputó 64 partidos con la Selección de Venezuela en eliminatorias sudamericanas.

En cuanto a otros datos relevantes de su rendimiento, se menciona que en eliminatorias ha jugado 43 partidos y ha sumado 3 asistencias. En general, con la selección de Venezuela en todas las competiciones (eliminatorias, Copa América, amistosos), ha jugado 135 partidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Bolivia

¡Piel de gallina! Así fue la emocionante y conmovedora arenga en el camerino de Bolivia antes de clasificar al repechaje

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Hamburg: canal para ver a Luis Díaz en Colombia

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos podría tener un sorpresivo y repentino cambio a otro club del FPC

Otras Noticias

Barranquilla

Ladrones "se encartaron" con reliquias de una iglesia en barranquilla: no eran de oro

La comunidad ofrecerá una misa como acto de desagravio, tras recuperar los elementos hurtados.

Estados Unidos

Atentado contra las Torres Gemelas: colombianos que murieron el 11 de septiembre de 2001

Se cumplieron 24 años desde que el mundo fue testigo del atentado contra el World Trade Center de Nueva York.

Reforma tributaria

Conjuntos residenciales no tendrán cobro importante ante la DIAN: nueva ley los cobijaría

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?

Artistas

Esta fue la reflexión de Esperanza Gómez tras salir de hospitalización