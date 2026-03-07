🔴 EN VIVO 🔴 Australia vs. Egipto Mundial 2026: siga en directo el duelo de los 16vos de final

El Dallas Stadium se vestirá de gala este viernes 3 de julio para albergar un choque de pronóstico reservado y con un tinte histórico ineludible. Australia y Egipto se miden en el arranque de la fase de eliminación directa (dieciseisavos de final) de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, bajo una consigna idéntica: ganar su primer partido de 'mata-mata' en la historia de los mundiales.

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Ambas escuadras avanzaron a esta ronda como segundas de sus respectivos grupos, mostrando la garra necesaria para sobrevivir a la siempre complicada fase de grupos.

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Así llegan Egipto y Australia al partido

Las alarmas en el campamento de los Faraones se encendieron en los últimos días debido a molestias musculares del astro del Liverpool. La presencia e influencia del delantero en el once titular que comanda Hossam Hassan marcará, sin duda, la pauta ofensiva del subcampeón africano.

Por su parte, Australia, fieles a su estilo de fortaleza física y juego directo, los dirigidos por Tony Popovic buscarán castigar las debilidades defensivas de los egipcios en las jugadas a balón parado, con el espigado central Harry Souttar como principal torre en el área.

En las filas australianas, la atención también se centra en la joya Nestory Irankunda, quien llega con la confianza por las nubes tras su gran anotación ante Turquía en el certamen, consolidándose como la carta de desequilibrio oceánica.

Tanto el conjunto de los Socceroos (cuya última experiencia en ronda definitiva fue caer con la frente en alto ante Argentina en Catar) como los Faraones (que no jugaban instancias finales desde el lejano formato de 1934) saben que están ante una oportunidad de oro para consolidar su generación en tierras norteamericanas. Se espera un duelo táctico, sumamente tenso y con las pulsaciones al máximo en Texas.