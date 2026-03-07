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Se disfrazó de vigilante para entrar al apartamento de su expareja en Bogotá: la golpeó, la amarró y la abusó

Además de la agresión, le robó objetos de valor y se transfirió dos millones de pesos.

Capturan a hombre que abusó de su expareja en Bogotá
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Valentina Bernal

julio 03 de 2026
01:08 p. m.
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Un hombre fue condenado a 28 años de prisión por agredir física y sexualmente a su expareja tras engañarla para ingresar a su apartamento, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

La investigación de la Fiscalía permitió establecer que el agresor utilizó un engaño para que la víctima abriera la puerta de su vivienda.

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Una vez logró ingresar, la atacó, la amenazó de muerte, la amarró y la sometió a un violento abuso sexual. Además, aprovechó la situación para robar pertenencias y realizar transferencias bancarias desde el celular de la mujer.

Hombre se disfrazó de vigilante para entrar al apartamento de su expareja en Bogotá

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, los hechos ocurrieron el 4 de enero en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar.

Según la Fiscalía, el hombre llegó al conjunto residencial y se hizo pasar por vigilante para convencer a la mujer de abrir la puerta del apartamento.

Tan pronto la víctima permitió el ingreso, el agresor le propinó un fuerte golpe en el rostro que la hizo caer al piso, dejándola en estado de indefensión.

¿Qué ocurrió dentro de la vivienda?

La investigación estableció que, después de ingresar al apartamento, el hombre amenazó de muerte a su expareja y la obligó a dirigirse hasta una de las habitaciones.

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Allí, presuntamente, la forzó a quitarse la ropa y la abusó sexualmente mientras la mantenía amarrada de las manos con un cable.

Mientras la mujer permanecía sometida, el agresor recorrió la vivienda para apoderarse de varios objetos de valor y adicional a esto, accedió de manera irregular al teléfono celular de la víctima y realizó transferencias por dos millones de pesos hacia su propia billetera virtual.

¿Qué reveló la investigación de la Fiscalía?

Las autoridades determinaron que este ataque no habría sido un hecho aislado.

Según la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue víctima de un ciclo de violencia ejercido por el hoy condenado durante los seis meses que mantuvieron una relación sentimental.

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Las pruebas recopiladas durante el proceso permitieron demostrar la responsabilidad del hombre en los hechos.

En este sentido y tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, una juez de conocimiento condenó al procesado a 28 años de prisión.

El hombre aceptó su responsabilidad y fue declarado responsable de los delitos de:

  • Feminicidio agravado en grado de tentativa.
  • Acceso carnal violento.
  • Transferencia no consentida de activos.
  • Hurto calificado.

La Fiscalía precisó que esta corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.

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