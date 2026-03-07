¿Planea construir o mejorar su casa? Requisitos para recibir el subsidio de vivienda de hasta $122 millones

El sueño de miles de familias colombianas de transformar su entorno habitacional o edificar desde cero ha recibido un histórico impulso económico este año. Tras el ajuste del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para 2026, fijado en $1.750.905, las cajas de compensación familiar del país reconfiguraron los topes de sus coberturas, permitiendo que los subsidios destinados a la infraestructura del hogar alcancen un techo financiero sin precedentes de hasta $122.563.350.

Este beneficio, que opera como un aporte económico no reembolsable, varía según la ubicación geográfica y la modalidad del proyecto.

El tope máximo de 70 SMMLV (los mencionados $122 millones) está diseñado exclusivamente para la modalidad de Construcción en Sitio Propio (CSP) en entornos rurales, buscando saldar una deuda histórica con las familias campesinas que ya poseen un terreno pero no una estructura digna.

Por su parte, para el área urbana la construcción en sitio propio otorga hasta 18 SMMLV ($31,5 millones), mientras que el subsidio de mejoramiento de vivienda urbana puede alcanzar los 22 SMMLV (cerca de $38,5 millones) para refacciones de techos, baños, cocinas y pisos.

Requisitos indispensables para postularse

Para ingresar al grupo de beneficiarios que las cajas de compensación esperan consolidar este año, los hogares postulantes deben cumplir a cabalidad con las siguientes condiciones:

Ingresos del hogar: La sumatoria de los ingresos mensuales de todo el grupo familiar no puede superar los 4 SMMLV, equivalentes a $7.003.620.

Condición de propiedad: Al tratarse de construcción en sitio propio o mejoras, el lote, terraza o inmueble a intervenir debe estar a nombre de al menos uno de los integrantes del hogar y estar libre de limitaciones al dominio o hipotecas (exceptuando la del crédito para la obra).

Afiliación activa: El jefe de hogar debe estar formalmente afiliado a una caja de compensación (Compensar, Colsubsidio, Cafam, Comfama, entre otras) ya sea como empleado aportante, independiente o pensionado.

Historial de ayudas: Ninguno de los miembros de la familia puede haber sido beneficiario de un subsidio habitacional del Gobierno o de cajas de compensación en el pasado.

Documentos requeridos para el trámite

El proceso de radicación se realiza de forma virtual mediante los canales oficiales de cada caja de compensación, recordando que todo el trámite es completamente gratuito. Las familias deberán adjuntar:

El formulario oficial de postulación debidamente diligenciado y firmado por todos los mayores de edad del núcleo familiar.

Copia legible de las cédulas de los adultos y registros civiles de los menores.

Certificación laboral o de ingresos (no mayor a 60 días) que valide el rango de ingresos económicos.

Certificado de Tradición y Libertad del predio (máximo 30 días de expedido).

Certificación de planeación municipal sobre el tipo de suelo y la licencia de construcción vigente, además de los certificados de disponibilidad de servicios públicos esenciales (agua y energía).

Con este despliegue de recursos, el sistema de subsidios familiares proyecta impactar a más de 50.000 hogares en el territorio nacional durante el presente año, dinamizando el sector de la construcción regional y dignificando la habitabilidad de las poblaciones vulnerables.