La senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, expresó su inconformidad con las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que involucra a quien fue gerente de su campaña presidencial, Nelson Emiro Linares, y aseguró que existen preocupaciones sobre el respeto de las garantías procesales de los investigados.

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A través de un comunicado divulgado este viernes, la congresista afirmó que conoció la incautación de los teléfonos celulares de su exgerente de campaña y señaló que, según la información que recibió, dicho procedimiento se habría realizado sin el acompañamiento de abogados de confianza y con presunto desconocimiento del debido proceso.

“Quiero expresar mi inconformidad y hacer un llamado respetuoso a la señora Fiscal General de la Nación para que se respeten los derechos y las garantías de las personas investigadas”, manifestó Corcho en el documento.

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La senadora también defendió la transparencia de su trayectoria política y sostuvo que resulta llamativa la rapidez con la que avanza este caso frente a otros procesos penales que llevan años sin una decisión definitiva.

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Asimismo, aseguró que no existe evidencia que demuestre conductas penalmente reprochables en su campaña y afirmó que responderá ante las autoridades judiciales para demostrarlo.

Corcho habla de una posible politización de la justicia

En el mismo pronunciamiento, Corcho manifestó preocupación por lo que considera una posible politización de la administración de justicia y advirtió sobre la existencia de sectores interesados en afectar liderazgos políticos del Pacto Histórico.

“Quiero, finalmente, manifestar mi preocupación por la politización de la administración de justicia y por la aspiración de algunos sectores de eliminar liderazgos políticos del Pacto Histórico”, señaló la congresista.

Pese a sus cuestionamientos, la senadora reiteró su respeto por las decisiones de jueces, fiscales y magistrados, y aseguró que afrontará las actuaciones judiciales dentro de los escenarios institucionales correspondientes.

El contexto: Fiscalía imputará a su exgerente de campaña

Las declaraciones de Corcho se producen luego de que la Fiscalía radicara la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Nelson Emiro Linares, exgerente de su campaña para la consulta interna del Pacto Histórico, así como contra Héctor Ulises Ávila Cortés, quien ejercía funciones contables y administrativas en una empresa dedicada a logística.

Según el ente acusador, ambos serán imputados por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La audiencia fue programada para el próximo 2 de diciembre.

De acuerdo con la investigación, los hechos estarían relacionados con la campaña de Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico celebrada en octubre de 2025. La Fiscalía sostiene que se habrían presentado facturas con información presuntamente falsa para acreditar servicios que no habrían sido prestados y que dichos documentos fueron allegados al Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de obtener la reposición de votos correspondiente.

Por ahora, la justicia deberá determinar si existen méritos para avanzar en el proceso penal contra los dos implicados, mientras la senadora insiste en que no hay pruebas que comprometan la legalidad de su campaña.