Pablo Barrionuevo, el hincha de Boca Juniors que viajó desde Buenos Aires a Barranquilla en moto, llegó a la ciudad sede de la final de la Copa Sudamericana este viernes 20 de noviembre, un día antes del crucial partido, y ya recibió los primeros reconocimientos por lograr la hazaña.

El recorrido, que tuvo cerca de 8 mil kilómetros, inició el 6 de noviembre desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, con la motocicleta que usa como medio de trabajo para hacer domicilios.

Hincha de Boca Juniors viajó desde Buenos Aires a Barranquilla en moto: el club le dará el vuelo de vuelta

Después de atravesar Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia durante casi 15 días, Pablo llegó a Barranquilla y fue recibido por algunos integrantes de la delegación 'xeneize'; en entrevista para un periodista argentino, el hincha confirmó que el club se comunicó con él para invitarlo al hotel donde el equipo está hospedado, le informaron que le van a regalar el vuelo de vuelta a Buenos Aires y Leandro Paredes, capitán del equipo, le regaló la entrada para la gran final.

Barrionuevo comentó que uno de los momentos más difíciles durante la travesía fue cuando pasó de Perú a Ecuador y tuvo que enfrentarse con la altura de Quito, además de lluvias y mucho frío; aun así, señaló que tuvo el apoyo de varios hinchas de Boca a lo largo del continente y también destacó la amabilidad de los colombianos.

Se esperan más de 40 mil hinchas de Boca en Barranquilla

En las últimas horas se conoció que, de las 65 mil localidades que tiene el nuevo estadio Metropolitano, se espera una ocupación de casi el 80% de hinchas de Boca; los argentinos agotaron en minutos las 12 mil localidades populares asignadas y, en total, se estima que más de 40 mil hinchas de Boca ya tienen su entrada para la final del sábado; aproximadamente 10 mil hinchas de Atlético Mineiro harán presencia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.