El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó su respaldo a los esfuerzos del gobierno colombiano para reanudar la erradicación aérea de cultivos de coca.

Se trata de una práctica suspendida en 2015 por cuestionamientos sobre su efectividad y posibles daños a la salud y el medioambiente.

La posición estadounidense fue comunicada a través de una carta dirigida al congresista Mark Pocan, quien había expresado públicamente sus reservas sobre este método de erradicación.

Pocan había comunicado al secretario de Estado, Marco Rubio, que la aspersión aérea es ineficaz para combatir los cultivos ilícitos y representa riesgos significativos para la salud de las comunidades cercanas a las zonas fumigadas.

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EE. UU. respaldada la aspersión aérea en Colombia

El documento del Departamento de Estado no solo ratifica el apoyo político a la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, sino que detalla el compromiso operativo de Washington en estas tareas.

Según el texto, Estados Unidos proporcionará asistencia técnica especializada y aeronaves necesarias para llevar a cabo las operaciones de erradicación aérea en territorio colombiano.

La erradicación aérea mediante fumigación había sido una herramienta usada en la estrategia antinarcóticos binacional durante décadas, hasta su suspensión en 2015 por orden de la Corte Constitucional, que citó preocupaciones sobre el glifosato utilizado en las aspersiones.

¿Qué dice Estados Unidos de la aspersión aérea en Colombia?

De acuerdo con la carta en la que Estados Unidos respalda la reanudación de la erradicación aérea en Colombia, el Departamento de Estado señaló que:

El Departamento apoya el renovado compromiso de Colombia para combatir los narcóticos y el narcoterrorismo incluido sus esfuerzos por reanudar la radicación aérea.

Al mismo tiempo, aseguró que proporcionará asistencia técnica y aeronaves (helicópteros y avión de fumigación de ala fija) para estas acciones.

La carta del Departamento de Estado llega en un momento en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, un tema que ha sido eje central de las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá durante más de cuatro décadas.