El jueves 19 de noviembre se conocieron los finalistas del segundo semestre en el Torneo BetPlay Dimayor que irán en busca del ascenso a la primera división; Boca Juniors de Cali a primera hora, tras ganarle a Unión Magdalena al último minuto, y Deportes Quindío, que venció a Real Cundinamarca en Mosquera, disputarán la gran final del segundo semestre en la segunda división de Colombia.

En caso de que Boca Juniors de Cali sea el campeón, habrá una gran final anual entre el equipo vallecaucano y Envigado, que fue el campeón del primer semestre en 2026, para definir al primer ascendido, y el perdedor jugará el repechaje ante el mejor ubicado en la tabla de reclasificación, es decir, Quindío.

Dimayor programó las fechas para las finales de ida y vuelta del Torneo BetPlay 2026-II

El viernes 20 de noviembre, Dimayor, el ente que rige al fútbol colombiano, definió las fechas oficiales para los partidos de ida y vuelta de la gran final del segundo semestre en la segunda división:

Lunes 23 de noviembre: Boca Juniors de Cali vs. Quindío, en el estadio Pascual Guerrero a las 7:30 p. m.

Sábado 28 de noviembre: Quindío vs. Boca Juniors de Cali, en el estadio Centenario de Armenia a las 4:30 p. m.

Se espera información por parte de Dimayor y Deportes Quindío para saber si el estadio Centenario de Armenia tendrá alguna sanción para los hinchas debido a los disturbios que se presentaron en el último partido entre Quindío y Cartagena.

Deportes Quindío podría ascender directamente si queda campeón del segundo semestre

El reglamento de la segunda división de Colombia, en uno de sus apartados, informa que, en caso de que uno de los dos campeones del año ocupe la primera o la segunda posición de la tabla de reclasificación, obtendrá el ascenso directo a la primera división sin necesidad de disputar una gran final entre los dos campeones.

De este modo, si Deportes Quindío gana el título del segundo semestre, ascenderá automáticamente a la primera división, ya que ocupa la primera posición en la tabla de reclasificación.