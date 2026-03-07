Tensiones entre comités de empalme de Petro y De la Espriella por siete áreas críticas

La reunión de este viernes en Casa de Nariño entre el comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y el equipo del gobierno de Gustavo Petro, encabezado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, estuvo marcada por un primer desencuentro.

El comité de De la Espriella pidió claridad en siete áreas estratégicas: crisis fiscal, paz total, salud y crisis humanitaria, crisis energética, reforma agraria, sostenibilidad del ICBF y litigios de la ANI.

Restrepo explicó que “los colombianos tienen que saber que un proceso de empalme se trata de conocer cuáles son los problemas del país y cuáles son las dificultades que pueden aflorar en un gobierno siguiente”.

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Ávila rechaza “titulares” y pide rigor técnico

El ministro Germán Ávila reaccionó con dureza a la presentación de los siete puntos. “Usted mencionó al inicio de esta reunión que no se trataba de hacer un show mediático. Me parece que ese imperio usted lo rompió con esta intervención”, afirmó, al advertir que cada tema requiere “una extensa y completa respuesta” y no puede reducirse a titulares.

Ávila insistió en que las comisiones sectoriales deberán dar respuestas detalladas sobre asuntos como la deuda pública, la crisis energética o la sostenibilidad del ICBF. “No aceptamos, bajo ninguna circunstancia, que a esta comisión se le ponga ningún arreglo distinto al de empalme”, subrayó.

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Restrepo alerta sobre déficit y paz total

En rueda de prensa posterior, Restrepo defendió la exposición de los siete puntos como un ejercicio de transparencia. Señaló que preocupa que “las cuentas del déficit fiscal y de la deuda neta en relación al PIB no cuadran entre lo que el gobierno colombiano señala y lo que el Comité Autónomo de Regla Fiscal ha señalado”.

El vicepresidente electo también pidió claridad sobre los compromisos del gobierno Petro en el proceso de paz total, incluyendo eventuales acuerdos con grupos armados y con Venezuela.

Además, advirtió sobre el riesgo de colapso del sistema de salud, un posible apagón energético y la baja ejecución en la entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Ávila cuestionó calidad del trabajo del equipo de empalme

Al término del encuentro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó a través de la rueda de prensa la calidad del trabajo adelantado por el equipo del presidente electo y señaló que “el nivel de información que ha acumulado su equipo de trabajo es bastante deficiente”.

Añadió que el ejercicio realizado en los últimos meses “no es un buen trabajo, es altamente parcial y no cuenta con la actualización de la información institucional que tiene el Gobierno”. Por ello, enfatizó que las discusiones deberán trasladarse al escenario natural de las comisiones sectoriales de empalme, “en donde se va a recibir información oficial y actualizada”.