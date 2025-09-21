Filtran quien sería el ganador del Balón de Oro 2025: este sería el elegido

La gala del Balón de Oro 2025, uno de los eventos más esperados en el mundo del fútbol, ha sido sacudida por una presunta filtración que, a horas de la ceremonia oficial, ha desatado un revuelo sin precedentes en redes sociales y medios de comunicación.

La supuesta lista de los diez futbolistas más votados, difundida por diversos periodistas y portales especializados, apunta a una victoria sorpresiva y que ya ha encendido la polémica entre aficionados y expertos: el joven prodigio español Lamine Yamal sería el ganador.

La ceremonia, organizada por la prestigiosa revista France Football y que se celebrará este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, había mantenido un hermetismo absoluto sobre el nombre del vencedor, una tradición que se ha roto en la víspera del evento.

¿Quién sería el ganador del Balón de Oro?

La imagen, que circula masivamente en plataformas como X (anteriormente Twitter), muestra una clasificación donde Lamine Yamal, con 805 puntos, se impondría por una diferencia mínima al que era considerado el principal favorito, el francés Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, quien se quedaría con 800 puntos.

Este "leak" ha generado un intenso debate. Por un lado, los defensores de la filtración argumentan que la notable temporada de Yamal con el FC Barcelona, marcada por su impresionante irrupción en la élite, su papel decisivo en la consecución de títulos y su destacada actuación con la selección española, lo avalan como un candidato legítimo, a pesar de su corta edad.

"El talento de Lamine Yamal es innegable y su impacto en la temporada ha sido fenomenal. Si la lista es real, sería un reconocimiento a una de las irrupciones más meteóricas en la historia del fútbol", señaló un analista deportivo en un programa de televisión.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. El supuesto segundo puesto de Ousmane Dembélé ha sorprendido a muchos, pues su temporada con el PSG fue estelar. El francés fue una pieza clave en el equipo parisino, que dominó en su liga local y tuvo una destacada participación en competiciones europeas. La estrecha diferencia de puntos en la lista filtrada, de solo cinco, ha sido un foco de crítica y ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad del documento.

Además, la presencia de otros nombres como Vitinha (PSG) en tercer lugar, Raphinha (Barcelona) en cuarto y Mohamed Salah (Liverpool) en quinto, ha sido objeto de análisis y comparaciones con las predicciones de las casas de apuestas, que antes de la filtración, daban a Dembélé como el gran favorito.

La revista France Football, por su parte, ha mantenido su postura oficial. Fuentes cercanas a la organización han recordado que solo una persona, Vincent García, el jefe de la publicación, conoce el nombre del ganador para evitar este tipo de situaciones. El desmentido, sin embargo, no ha logrado frenar la ola de especulaciones que ha capturado la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

La controversia ha ido más allá del nombre del ganador. La lista filtrada también muestra a Kylian Mbappé, la superestrella del Real Madrid, en un inesperado noveno lugar. Para muchos, esto sería una muestra de que el francés no tuvo una temporada tan brillante como se esperaba tras su sonado traspaso, al no haber ganado la Liga española y quedar eliminado prematuramente de la Champions League.