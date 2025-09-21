En dramática final, la Liga Femenina conoció el campeón del año 2025: mire los goles

Este domingo 21 de septiembre, el Deportivo Cali se coronó nuevamente como campeón de la liga betplay femenina, tras vencer en dramática definición a Independiente Santa Fe.

Las azucareras lograron su tercera corona en la historia de la liga luego de imponerse en la definición desde el punto penal por 5-4. Esto luego de haber empatado en el marcador global por 1-1.

Con este título, el Cali se puso a la altura del cuadro cardenal como los equipos con más títulos en la historia de la liga colombiana, teniendo cada uno tres coronas.

Cali campeón de la liga femenina en Colombia

Tras el duelo de ida, el cual había terminado con un marcador a favor de Santa Fe (1-0), el Deportivo Cali salió a la cancha de Palmaseca con la necesidad de remontar el marcador para conseguir su tercer título.

Desde los primeros minutos, las azucareras buscaron romper el celofán rápidamente, sin embargo, el orden defensivo de Santa Fe imperó.

La insistencia del equipo local tuvo fruto sobre el final de la primera mitad. Tras un pase entre línea, Leidy Cobos se abrió paso dentro del área para luego sacar un remate rasante que dejó congelada a la portera rival y así poner el 1-0.

Para la segunda parte, Cali insistió en conseguir el segundo gol para evitar los penales, sin embargo, la mala definición hizo mella para que el marcador se mantuviera igual.

Las cardenales, viéndose inferiores por varios tramos, intentaron conseguir de nuevo la ventaja por medio de remates de media distancia, sin embargo, se encontraron con la figura de Luis Agudelo.

El duelo finalmente se definió desde la vía del penal donde el Cali fue efectivo al 100% y se quedó con el título de la liga con un marcador de 5-4.