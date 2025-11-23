"No es normal": Florentino Pérez se despacha contra el Barcelona por el 'caso Negreira'

Durante la Asamblea del Real Madrid, Florentino Pérez dedicó buena parte de su intervención a cuestionar con firmeza los pagos realizados por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.

Según expuso, estos desembolsos superaron los 8 millones de euros y representan una situación que calificó de “anormal”. Su postura fue recibida con una ovación de los socios compromisarios que asistieron al evento.

El presidente madridista destacó que el Real Madrid es el único club personado en el proceso judicial del llamado caso Negreira. Señaló que cuatro presidentes del Barcelona mantuvieron pagos millonarios durante 17 años y criticó que desde el propio estamento arbitral se pidiera “pasar página”. A su juicio, no es posible olvidar un asunto que —según dijo— aún involucra a árbitros que permanecen en activo.

Las estadísticas que presentó Pérez para sustentar sus críticas

Para reforzar sus cuestionamientos, Florentino Pérez citó datos estadísticos sobre expulsiones en el siglo XXI. Según detalló, el Real Madrid acumula un saldo negativo de -2 expulsiones (126 propias y 124 de los rivales), mientras que el Barcelona registra un saldo positivo de +61 (108 propias y 169 de los adversarios).

Añadió que, en competiciones europeas, ambos clubes presentan un balance similar (+12 para el Barcelona y +13 para el Real Madrid), lo que, en su opinión, demuestra una diferencia significativa respecto al contexto nacional.

Pérez subrayó que durante la etapa en la que Enríquez Negreira ocupó responsabilidades en el CTA, el Barcelona tuvo un saldo de expulsiones de +49, mientras que el Real Madrid registró -1. Invitó a los asistentes a “sacar sus conclusiones” y cuestionó si es lógico que existan jugadores con más Copas de Europa que títulos de Liga, algo que vinculó indirectamente al contexto arbitral descrito.