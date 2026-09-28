Ya son siete los técnicos despedidos en el fútbol colombiano durante el segundo semestre

La fecha del fin de semana en el fútbol colombiano, que incluyó algunos partidos aplazados, decretó la salida de dos nuevos entrenadores: Once Caldas y Jaguares se quedaron sin director técnico después de sus derrotas ante Bucaramanga y Alianza F.C.

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El viernes 25 de septiembre, como local, Once Caldas cayó por 3-1 ante Bucaramanga, evidenciando serios problemas de defensa y, aunque el anuncio de la salida del 'arriero' Herrera no fue inmediato, el sábado 26 se hizo oficial a través de las redes del club.

Por su parte, el domingo 27 de septiembre, Jaguares perdió en Montería ante Alianza F.C. por dos goles a uno y, al igual que Once Caldas, anunció la salida de su entrenador un día después; con los 'felinos', Bodhert registró 4 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

Siete entrenadores despedidos en el segundo semestre de 2026

Con un poco más de la mitad del campeonato transcurrido, ya se ha confirmado la salida de siete entrenadores debido a los malos resultados con sus clubes; Once Caldas y Jaguares se sumaron a Junior, Pasto, Alianza, Millonarios y Cúcuta como los clubes que decidieron cambiar de entrenador durante la liga.

La poca paciencia de los hinchas, sumada a la necesidad de títulos que los directivos requieren, hace que la crisis de entrenadores despedidos aumente rápidamente; a los siete entrenadores despedidos durante la competencia, se suman otros seis que asumieron antes de iniciar la Liga Betplay-II, por lo que son más de la mitad los equipos de la liga los que han iniciado un nuevo proceso.

Tabla de posiciones en la Liga Betplay 2026-II

Con solo dos equipos que tienen la totalidad de partidos jugados y con varios aplazados, la liga ya está pasando el ecuador y entrará en la recta final para conocer a los ocho clasificados; la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: