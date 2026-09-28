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Ya son siete los técnicos despedidos en el fútbol colombiano durante el segundo semestre

Hernán Darío Herrera y Hubert Bodhert se sumaron a la lista de entrenadores despedidos en el segundo semestre de 2026.

Entrenadores despedidos en Colombia , Liga Betplay 2026.
Foto: COLPRENSA

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
01:57 p. m.
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La fecha del fin de semana en el fútbol colombiano, que incluyó algunos partidos aplazados, decretó la salida de dos nuevos entrenadores: Once Caldas y Jaguares se quedaron sin director técnico después de sus derrotas ante Bucaramanga y Alianza F.C.

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El viernes 25 de septiembre, como local, Once Caldas cayó por 3-1 ante Bucaramanga, evidenciando serios problemas de defensa y, aunque el anuncio de la salida del 'arriero' Herrera no fue inmediato, el sábado 26 se hizo oficial a través de las redes del club.

Por su parte, el domingo 27 de septiembre, Jaguares perdió en Montería ante Alianza F.C. por dos goles a uno y, al igual que Once Caldas, anunció la salida de su entrenador un día después; con los 'felinos', Bodhert registró 4 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

Siete entrenadores despedidos en el segundo semestre de 2026

Con un poco más de la mitad del campeonato transcurrido, ya se ha confirmado la salida de siete entrenadores debido a los malos resultados con sus clubes; Once Caldas y Jaguares se sumaron a Junior, Pasto, Alianza, Millonarios y Cúcuta como los clubes que decidieron cambiar de entrenador durante la liga.

La poca paciencia de los hinchas, sumada a la necesidad de títulos que los directivos requieren, hace que la crisis de entrenadores despedidos aumente rápidamente; a los siete entrenadores despedidos durante la competencia, se suman otros seis que asumieron antes de iniciar la Liga Betplay-II, por lo que son más de la mitad los equipos de la liga los que han iniciado un nuevo proceso.

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Tabla de posiciones en la Liga Betplay 2026-II

Con solo dos equipos que tienen la totalidad de partidos jugados y con varios aplazados, la liga ya está pasando el ecuador y entrará en la recta final para conocer a los ocho clasificados; la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

  1. América de Cali - 24 pts
  2. Deportivo Cali - 21 pts
  3. Atlético Bucaramanga - 20 pts
  4. Millonarios FC - 20 pts
  5. Atlético Nacional - 19 pts
  6. Independiente Medellín - 19 pts
  7. Deportes Tolima - 18 pts
  8. Independiente Santa Fe - 16 pts
  9. Llaneros FC - 14 pts
  10. Once Caldas - 12 pts
  11. Internacional de Bogotá - 12 pts
  12. Cúcuta Deportivo - 12 pts
  13. Águilas Doradas - 11 pts
  14. Boyacá Chicó - 11 pts
  15. Alianza Fútbol Club - 11 pts
  16. Junior de Barranquilla - 9 pts
  17. Fortaleza CEIF - 9 pts
  18. Deportivo Pereira - 8 pts
  19. Deportivo Pasto - 8 pts
  20. Jaguares de Córdoba - 7 pts
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