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¡Bomba! Futbolista con raíces colombianas firmó con el Real Madrid

El futbolista compartió una foto después de que se oficializó su vínculo contractual con el club 'merengue'.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 28 de 2026
03:51 p. m.
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En los últimos días, un joven futbolista con raíces colombianas firmó su primer contrato profesional con el Real Madrid.

Se trata de Unai Ordóñez, que nació en Getafe el 5 de julio de 2010, y tiene un padre colombiano que es oriundo de Bucaramanga y creció en Medellín.

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La noticia fue confirmada por el atacante de 16 años a través de un emotivo post en sus redes sociales.

Así fue como Unai Ordóñez, el futbolista con raíces colombianas, informó que firmó contrato con el Real Madrid

En su cuenta de Instagram, Unai Ordóñez publicó cuatro fotos junto a sus padres en la sede del Real Madrid.

Además, expresó que está cumpliendo el sueño que tuvo en mente desde niño y valoró el esfuerzo que ha tenido a lo largo del camino.

"Hoy cumplo uno de los sueños que llevo persiguiendo desde niño: firmar mi primer contrato profesional con el Real Madrid", escribió Unai Ordóñez.

"No ha sido un camino fácil, pero cada sacrificio, cada entrenamiento y cada momento difícil han merecido la pena. Gracias a mi familia y a todas las personas que han creído y me han acompañado en este camino. Además, también al Real Madrid por confirmar en mí. Seguiré trabajando con la misma ilusión y humildad para estar a la altura de este escudo", añadió.

El Real Madrid ya tomó una decisión con Unai Ordóñez, el joven futbolista con raíces colombianas

De acuerdo con lo que se ha conocido, Unai Ordóñez firmó su vínculo contractual con el club 'merengue' hasta el 2029.

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Sin embargo, por el momento, seguirá haciendo parte del plantel que conforma la categoría juvenil C del Real Madrid.

"Me alegro mucho", "este chico se merece todo lo bueno que le pase", "brillará en ese firmamento de estrellas", "es una tremenda promesa" y "ahora a demostrar lo que vales", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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