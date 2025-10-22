CANAL RCN
Bayern sigue con puntaje perfecto en Champions: terrible golazo de Luis Díaz para un 4-0

Bayern Múnich goleó 4-0 a Brujas con un golazo de Luis Díaz en Champions League. Vea el resumen y los goles.

Foto: AFP

octubre 22 de 2025
04:41 p. m.
El Bayern de Múnich respondió a la presión de mantenerse en la parte alta de la Champions League y cumplió con creces en su compromiso de este miércoles 22 de octubre frente al Brujas en el Allianz Arena. El conjunto alemán se impuso por 4-0 y dejó una nueva muestra de su poderío ofensivo, con goles de Lennart Karl (5’), Harry Kane (14’), Luis Díaz (34’) y Nicolas Jackson (79’).

Con este resultado, el Bayern mantiene puntaje perfecto en las tres fechas disputadas, con 9 puntos de 9 posibles, los mismos que acumulan París Saint-Germain, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid, en un formato de liguilla que se perfila apasionante por el nivel de competencia entre los grandes del continente.

Luis Díaz celebró su primer gol europeo con el Bayern

El momento más emotivo de la noche en Múnich lo protagonizó el colombiano Luis Díaz, quien marcó su primer tanto en Champions League vistiendo la camiseta del Bayern. El extremo guajiro aprovechó una jugada colectiva que terminó con un potente remate desde el borde del área, imposible para el arquero visitante. El gol significó el 3-0 parcial y desató la ovación de los aficionados bávaros, que reconocieron el esfuerzo y la entrega del colombiano desde su llegada a Alemania.

Díaz, que había sido protagonista en la Bundesliga con asistencias y desequilibrio constante, se quitó así una deuda personal con la red europea y continúa consolidándose como una pieza importante en el esquema ofensivo de Vincent Kompany.

Una goleada que refuerza la candidatura del Bayern
Además del estreno goleador de Díaz, el partido dejó otro hecho histórico: Lennart Karl, con solo 17 años, se convirtió en el jugador alemán más joven en anotar en la historia del Bayern por Champions League. Por su parte, Harry Kane continúa imparable, alcanzando 20 goles en 12 partidos esta temporada, confirmando su enorme impacto en el fútbol alemán.

El Bayern, sólido y contundente, ahora se prepara para un desafío de mayor exigencia: visitar al París Saint-Germain el próximo 4 de noviembre, en un duelo directo por el liderato del grupo y por demostrar quién es, hoy por hoy, el verdadero gigante de Europa.

