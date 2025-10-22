¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich

La noche del miércoles 22 de octubre quedará grabada en la memoria de Luis Díaz, quien celebró su primer gol con el Bayern Múnich en la Champions League, en la victoria de su equipo frente al Brujas por la tercera fecha del torneo continental. El colombiano, que había estado cerca de anotar en los compromisos anteriores, por fin rompió su sequía en la máxima competición europea con un auténtico golazo que hizo vibrar el Allianz Arena.

El tanto llegó al minuto 34’, cuando el guajiro recibió un pase filtrado al borde del área, controló con clase y sacó un potente remate de pierna derecha que terminó en el ángulo superior, imposible para el arquero rival. El esférico golpeó el travesaño antes de ingresar al arco, despertando la ovación de los aficionados bávaros y las sonrisas en el banquillo técnico del equipo dirigido por Vincent Kompany. Con este tanto, el marcador se puso 3-0 a favor del conjunto alemán, que ya encarrilaba un triunfo importante en su camino hacia los octavos de final.

Un gol que refuerza su protagonismo en Alemania

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha demostrado que está listo para competir al más alto nivel. Aunque su adaptación al fútbol alemán no ha sido sencilla, el colombiano ha respondido con esfuerzo, velocidad y desequilibrio, consolidándose como una pieza clave en el ataque junto a figuras como Harry Kane y Michael Olise. Su primer gol en Champions representa mucho más que una estadística: simboliza su consolidación en un club exigente y su crecimiento en una de las ligas más competitivas del mundo.

Un nuevo capítulo en la carrera del guajiro

El tanto frente al Brujas marca un hito en la carrera de Luis Díaz, quien continúa ampliando su legado en Europa. Ya había brillado en Inglaterra con el Liverpool, y ahora lo hace con la camiseta del Bayern, donde poco a poco se convierte en uno de los referentes del equipo. Su rendimiento ilusiona a los hinchas colombianos, que sueñan con verlo en su mejor versión también con la selección nacional.

Con este gol, Díaz suma confianza, demuestra madurez futbolística y confirma que su paso por Alemania apenas comienza, pero ya deja huella en la historia del gigante bávaro.