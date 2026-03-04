Revelan el millonario salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich: esto es lo que gana el guajiro

Desde su llegada al Bayern Múnich procedente del Liverpool en el verano de 2025, el extremo colombiano, Luis Díaz, no solo ha cumplido con las expectativas, sino que ha redefinido el ataque del gigante bávaro.

Bajo la dirección de Vincent Kompany, "Lucho" se ha consolidado como el socio ideal de Harry Kane, aportando una electricidad y un desequilibrio que el conjunto de Baviera no veía desde hace varios años.

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A sus 29 años, Díaz atraviesa el punto más alto de su madurez futbolística. Los números respaldan su estatus de estrella: en la presente temporada 2025-2026, el guajiro ha sido fundamental para que el Bayern lidere con puño de hierro la Bundesliga, acumulando una producción goleadora que ya iguala sus mejores registros históricos en Europa.

Con más de 20 goles en el año calendario y una capacidad de regate que promedia más de 4 intentos exitosos por partido, el colombiano ha sido catalogado por la prensa alemana como "el fichaje más rentable de la década".

Su capacidad para decidir partidos grandes, incluyendo actuaciones memorables en la Champions League, le ha valido el reconocimiento unánime de la hinchada, que recientemente lo eligió como el mejor fichaje del año. Sin embargo, su éxito en el campo de juego ha despertado una curiosidad inevitable fuera de él: ¿cuál es el valor real de mantener a una de las piezas más codiciadas del planeta fútbol?

Prensa europea revela los salarios más altos en Bundesliga y el Bayern Múnich: Luis Díaz sorprende

A medida que el rendimiento de Díaz se dispara, también lo hace el interés por los detalles de su contrato. Recientemente, medios de comunicación de primer nivel en Europa, incluyendo informes de L’Équipe y portales especializados en finanzas deportivas, han filtrado el escalafón salarial actualizado de la plantilla del Bayern Múnich y de la Bundesliga en general.

Las cifras reveladas han causado sorpresa, no por la magnitud, sino por la posición que ocupa el colombiano en comparación con sus compañeros. Según los datos filtrados, Harry Kane y la joven joya Jamal Musiala lideran la tabla con ingresos que rondan los 2,1 millones de euros mensuales.

En este contexto, el salario de Luis Díaz se sitúa en aproximadamente 1,16 millones de euros brutos al mes, lo que equivale a unos 14 millones de euros anuales.

Aunque la cifra es astronómica para el estándar promedio, resulta "sorprendente" para los analistas que Díaz no figure en el Top 5 de los mejores pagados del club, siendo superado por veteranos como Manuel Neuer y defensores como Dayot Upamecano. Esta estructura salarial refleja la política de equilibrio fiscal del Bayern, que logró asegurar a una superestrella mundial con un contrato competitivo pero sostenible, extendido hasta junio de 2029.

Para muchos expertos, el salario de Díaz es actualmente "una ganga" para el club bávaro, considerando que su valor de mercado ya supera los 85 millones de euros. Mientras el colombiano siga perforando redes y levantando trofeos, es muy probable que estas cifras sean revisadas pronto, pues su fútbol hoy vale mucho más de lo que dictan los balances bancarios de Múnich.