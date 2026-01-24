Batacazo histórico en Alemania: Bayern Múnich perdió el invicto en casa con Luis Díaz en cancha

El Bayern Múnich sufrió un golpe inesperado en la Bundesliga. Este sábado 24 de enero, el gigante alemán cayó 2-1 en casa ante el Augsburg, en un resultado que fue catalogado como un verdadero batacazo y que puso fin a su invicto en la temporada 2025-26 del torneo alemán.

El duelo, correspondiente a la fecha 19, dejó sensaciones encontradas para el líder del campeonato, que dominó por largos tramos, pero no logró sostener la ventaja ni marcar diferencias en los momentos clave.

Bayern perdió el invicto en la Bundesliga

El partido comenzó de la mejor manera para el Bayern Múnich, que se fue arriba en el marcador gracias al tanto del japonés Hiroki Ito al minuto 23. El gol reafirmaba el control del local y parecía encaminar una nueva victoria en el Allianz Arena.

Sin embargo, el Augsburg no bajó los brazos y encontró premio en el tramo final del compromiso.

Arthur Chávez igualó el marcador al minuto 71 y, cuando el empate ya era un golpe duro para el Bayern, Han-Noah Massengo apareció al 81’ para silenciar el estadio y sellar la remontada visitante.

Con esta derrota, el Bayern perdió el invicto que traía en la Bundesliga de 27 partidos sin perder, un registro que había alimentado la ilusión de acercarse a una marca histórica como la del 2012 y 2014, donde el club bávaro logró 53 partidos consecutivos sin perder en el campeonato alemán.

Así le fue a Luis Díaz en la derrota

Uno de los focos del partido estuvo puesto en Luis Díaz, quien fue titular y disputó los 90 minutos con el Bayern.

A diferencia de otros encuentros, el colombiano no logró ser determinante en ofensiva y tuvo pocas incidencias claras frente al arco rival.

El extremo intentó desbordar y asociarse, pero el planteamiento del Augsburg y la falta de espacios limitaron su influencia en el juego.

Pese al dolor de perder el invicto, el Bayern Múnich se mantiene líder de la Bundesliga con 50 puntos, confirmando que el camino aún es largo. El sueño de una racha histórica se frenó, pero el objetivo del título sigue intacto para el equipo dirigido por Vincent Kompany.