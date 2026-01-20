Luis Díaz regresa a la Champions: hora y canal para ver Bayern vs. Union Saint-Gilloise

La Champions League vuelve a ser escenario para uno de los futbolistas colombianos más determinantes del fútbol europeo. Luis Díaz regresará a la acción este miércoles 21 de enero, luego de cumplir la sanción que lo marginó durante dos jornadas tras la tarjeta roja recibida en el compromiso frente al PSG. Su vuelta genera expectativa no solo por su aporte ofensivo, sino por el momento clave que atraviesa su equipo en la competencia continental.

El extremo guajiro quedó al margen de partidos decisivos, pero ya superó el castigo disciplinario y está nuevamente habilitado para competir en el máximo torneo de clubes de Europa. Su presencia representa un impulso anímico y futbolístico para un Bayern Múnich que busca consolidarse entre los primeros lugares de la tabla general.

Luis Díaz vuelve tras la sanción y apunta a ser protagonista

La ausencia de Luis Díaz se sintió en el frente de ataque durante las fechas anteriores, especialmente por su capacidad de desequilibrio, intensidad y sacrificio defensivo. El colombiano es una pieza que aporta profundidad por la banda, presión alta y gol, características que encajan a la perfección en el modelo de juego del conjunto bávaro.

Superada la suspensión, Díaz vuelve en un contexto favorable. El cuerpo técnico confía en que pueda recuperar rápidamente su ritmo competitivo y convertirse en un factor diferencial, ya sea desde el inicio o ingresando como revulsivo. Para el jugador, este partido también representa una oportunidad de redención tras la expulsión que lo dejó fuera del radar europeo durante varias semanas.

Bayern quiere escalar posiciones en el Allianz Arena

El compromiso se disputará este miércoles 21 de enero en el Allianz Arena, cuando Bayern Múnich reciba a Union Saint-Gilloise a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana). El encuentro tendrá transmisión para todo el país a través de ESPN y Disney+, en una jornada clave para las aspiraciones del conjunto alemán.

Actualmente, Bayern se ubica en la tercera posición de la tabla, pero una victoria le permitiría superar al Real Madrid y ascender al segundo lugar, acercándose aún más a la clasificación directa a la siguiente ronda. Jugar en casa y con el respaldo de su afición convierte al equipo bávaro en amplio favorito, aunque no puede permitirse relajaciones ante un rival que suele competir con orden y disciplina.

Con Luis Díaz nuevamente disponible, Bayern suma una variante ofensiva de peso para un duelo que puede marcar el rumbo del equipo en la fase decisiva del torneo. La Champions entra en terreno definitivo y el colombiano vuelve justo a tiempo para ser protagonista en una noche europea que promete intensidad, presión alta y mucho fútbol en Múnich.