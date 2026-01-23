Bayern Múnich, con Luis Díaz vs. Augsburgo: fecha, hora y canal para ver

El Bayern Múnich continúa firme en su objetivo de dominar la Bundesliga y este sábado 24 de enero afrontará un nuevo reto en su camino al título cuando reciba en el Allianz Arena a Augsburgo, por la fecha 19 del campeonato alemán. El conjunto bávaro, que atraviesa un momento sólido tanto a nivel local como internacional, buscará sumar tres puntos clave para ampliar su ventaja en lo más alto de la tabla y reafirmar su condición de principal candidato al trofeo.

Con 50 puntos acumulados, el equipo dirigido por Vincent Kompany ha mostrado una regularidad notable, sustentada en un fútbol ofensivo, presión alta y una nómina equilibrada en todas sus líneas. En ese contexto, la presencia de Luis Díaz se ha convertido en una de las grandes novedades y uno de los factores desequilibrantes del Bayern en la presente temporada.

RELACIONADO Así fue la clasificación de Luis Díaz y Bayern Múnich a los octavos de la Champions League

Bayern Múnich quiere ampliar su ventaja en la Bundesliga

El duelo ante Augsburgo aparece como una oportunidad ideal para que el Bayern consolide su liderato y mantenga la distancia frente a sus principales perseguidores. En condición de local, el cuadro muniqués ha sido prácticamente imbatible, imponiendo ritmo y autoridad desde los primeros minutos de cada partido.

Vincent Kompany ha logrado potenciar un grupo competitivo que responde tanto en encuentros de alta exigencia como en compromisos que, en el papel, parecen accesibles. La consigna es clara: no dejar puntos en el camino y aprovechar cada jornada para despegarse en la clasificación. En ese plan, la victoria ante Augsburgo es vista como una obligación deportiva.

Luis Díaz, pieza clave en un Bayern que ilusiona

Todo indica que Luis Díaz volverá a ser titular, ratificando la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él. El colombiano ha encajado de gran manera en el esquema del Bayern, aportando velocidad, desequilibrio por las bandas y una intensidad constante que le ha permitido convertirse en una pieza importante dentro del once inicial.

El buen presente del equipo no se limita a la Bundesliga. En la Champions League, el Bayern Múnich ya aseguró su clasificación a los octavos de final, demostrando que también está preparado para competir al más alto nivel en el escenario internacional. Ese rendimiento integral refuerza la ilusión de la afición y confirma que el proyecto liderado por Kompany va por el camino correcto.

El compromiso entre Bayern Múnich y Augsburgo se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 9:30 a.m. (hora colombiana) y contará con transmisión a través de ESPN y Disney+. Un partido que no solo promete emociones, sino que puede marcar un nuevo paso del líder hacia un campeonato que, jornada tras jornada, parece cada vez más cercano.