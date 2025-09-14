CANAL RCN
Deportes

Alisson Becker envía emotivo mensaje a Luis Díaz y lo extraña tras su salida de Liverpool

El arquero brasileño recordó al colombiano después del triunfo ante Burnley y habló sobre los retos del equipo en la Premier League.

Luis Díaz Alisson Becker
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
09:06 p. m.
Liverpool continúa con paso firme en la Premier League tras la salida de Luis Díaz. Los actuales campeones suman 12 puntos de 12 posibles y se mantienen en la cima de la tabla, por lo que de momento las cosas salen bien para los dirigidos de Arne Slot.

Tras el partido, Alisson Becker habló con Sportscenter de ESPN y sorprendió al enviar un mensaje cargado de nostalgia hacia 'Lucho' y también Darwin Núñez, dos de los futbolistas que abandonaron Anfield en el último mercado de fichajes. El guardameta brasileño no ocultó lo mucho que extraña la energía y el aporte de ambos en el plantel.

El mensaje de Alisson a Luis Díaz y Darwin Núñez

Durante la entrevista, Alisson fue claro al reconocer el vacío que dejaron los sudamericanos en el vestuario del Liverpool. “Todos los jugadores que se fueron eran importantes. Lucho, Darwin, todos hacían la diferencia para nosotros con goles o jugando, luchando, defendiendo. Tenían energía buena y los echamos de menos siempre”, declaró el arquero, reflejando la huella que dejaron sus excompañeros en la institución.

Luis Díaz, quien conquistó la Premier League antes de su salida, se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición y respetados dentro del equipo. Su talento y compromiso le dieron un lugar especial en la memoria del club, y el mensaje de Alisson es una prueba del impacto positivo que tuvo el colombiano durante su paso por Anfield.

Luis Díaz lucha por ser el goleador de la Bundesliga

Luis Díaz también vive un gran momento en su nuevo equipo, el Bayern Múnich, donde ya ha convertido 4 goles en 5 partidos disputados, además de que ya ganó su primer título en la Supercopa de Alemania, marcando en la final.

Díaz ahora compite por ser el goleador de la Bundesliga, aunque el principal rival es uno de sus compañeros: Harry Kane, quien ya tiene 5 goles en 3 encuentros, mientras que Díaz lo persigue con 3 tantos.

