¡Intratable! Así fue el partidazo de Luis Díaz vs. Hamburg: gol, desequilibrio y alta calificación

El Bayern Múnich jugó este sábado 13 de septiembre de 2025, a partir de las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), y volvió a ganar con categoría en la Bundesliga.

Su rival fue el Hamburg, en el estadio Allianz Arena, y Luis Díaz no solo fue titular, sino que anotó el cuarto gol en la victoria 5-0.

Es así como ha celebrado en los tres partidos que ha jugado por Bundesliga y, además, también anotó en la final que el Bayern Múnich jugó y ganó vs. Stuttgart, por la DFL Supercup.

Luis Díaz volvió a destacarse por su desequilibrio en el partido entre Bayern Múnich vs. Hamburg

Desde que llegó a Bayern Múnich, Luis Díaz ha sido titular y ha impresionado a los hinchas alemanes con su velocidad, desequilibrio, gambeta y poderío goleador.

De hecho, este 13 de septiembre, antes del gol, se comenzó a hablar de una jugada en la que encaró a la defensa del Hamburg y no pudieron sacarle la pelota.

En consecuencia, estuvo cerca de anotar en ese momento del partido, pero el arquero Heuer intervino a tiempo y desvió el remate hacia el tiro de esquina.

Sin embargo, Luis Díaz continuó insistiendo y al minuto 28 consiguió el tiro libre en el que nació su nuevo gol en la Bundesliga.

Además, en el segundo tiempo, Luis Díaz continuó realizando el ida y vuelta por la banda izquierda, encontró a Harry Kane en múltiples oportunidades y ahogó a los rivales cuando quisieron salir jugando desde el fondo.

Fue así como Sofascore le concedió una importante calificación de 7.7 en los 76 minutos que estuvo dentro de la cancha del Allianz Arena.

Ese mismo puntaje lo tuvo Gnabry, mientras que Olise obtuvo un punto más (7.8) y Harry Kane fue la figura con un categórico 9.4.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

El próximo partido del Bayern Múnich será el miércoles 17 de septiembre, vs. Chelsea, por la primera fecha de la Champions League.

Además, su siguiente rival en la Bundesliga será el Hoffenheim, en condición de visitante, y ese partido se jugará el 20 de septiembre.