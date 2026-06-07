Japón difundió la imagen de un asteroide con una inusual forma: ¿de qué se trataba?

Una misión espacial de Japón dejó una de las imágenes más llamativas del año. La sonda Hayabusa2 logró fotografiar de cerca al asteroide Torifune, un cuerpo celeste cercano a la Tierra que sorprendió a los investigadores por su inusual forma.

El hallazgo no solo llamó la atención por su apariencia. Los científicos consideran que conocer con mayor precisión la estructura y superficie de este tipo de asteroides será fundamental para futuras estrategias de protección del planeta frente a posibles impactos.

¿Qué fue lo que descubrió la misión japonesa?

La imagen fue obtenida durante un sobrevuelo realizado por la sonda Hayabusa2, una nave de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) del tamaño aproximado de un refrigerador.

Al analizar la fotografía, los investigadores encontraron que el asteroide parecía estar conformado por dos grandes cuerpos redondeados unidos entre sí.

La imagen, captada en blanco y negro por una cámara telescópica, mostró por primera vez detalles que hasta ahora eran desconocidos sobre Torifune.

¿Por qué dicen que parece un muñeco de nieve?

El científico de JAXA Yuya Mimasu confesó que la imagen lo sorprendió desde el primer momento.

Según explicó, aunque los investigadores ya sabían que Torifune tenía una forma alargada, nunca habían podido observar sus características con tanto detalle.

En el momento en que vi realmente esta imagen y los datos científicos... de verdad me puso la piel de gallina.

El investigador añadió que la silueta del asteroide le recordó inmediatamente a un muñeco de nieve.

Foto: AFP

Además, destacó que la calidad de la fotografía permitió identificar incluso grandes rocas sobre la superficie.

De verdad no esperaba poder tomar una foto como esta, así que estoy absolutamente en las nubes.

¿Por qué esta misión era importante?

El sobrevuelo de Torifune hace parte de un proyecto internacional para estudiar asteroides cercanos a la Tierra y mejorar las capacidades de defensa planetaria.

Conocer el tamaño, la forma y la composición de estos cuerpos espaciales permite desarrollar estrategias más efectivas en caso de que alguno represente una amenaza para el planeta.

Durante la misión, la sonda viajó a más de 18.000 kilómetros por hora y estaba programada para pasar a menos de 800 metros del asteroide. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial informó que aún analiza la distancia exacta alcanzada durante el acercamiento.

Si se confirma esa cifra, se trataría de uno de los sobrevuelos más cercanos realizados hasta ahora sobre un asteroide próximo a la Tierra.